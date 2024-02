Die Autorinnen und Autoren der Titelgeschichten der sieben wichtigsten Tageszeitungen Österreichs wurden 15 Wochen lang dokumentiert. APA/ROBERT JAEGER

Früher, vor Hauszustellungen und E-Paper-Downloads, war der Zeitungsverkauf ein lautes Geschäft. Zeitungsverkäufer, im angloamerikanischen Raum auch Newsboys genannt, priesen die Blätter an, indem sie die wichtigste Geschichte durch die Straßen riefen. Die wichtigste Geschichte, die Schlagzeile, das war meistens jene in dicken Lettern auf der Titelseite. Mittlerweile werden Tageszeitungen zwar nicht mehr auf der Straße beworben – dennoch dient die Frontpage einer Zeitung bis heute als Aushängeschild. Und bis heute werden die Titelgeschichten in Österreich zum Großteil von Männern geschrieben.

15 Wochen lang hat der Medienwatchblog Kobuk die Titelseiten der sieben wichtigsten nationalen sowie regionalen österreichischen Tageszeitungen untersucht (Wien-Ausgaben, Anm.). Das sind: DER STANDARD, "Die Presse", "Kurier," "Kronen Zeitung", "Oberösterreichische Nachrichten", "Salzburger Nachrichten" und "Kleine Zeitung". Von den insgesamt 881 Titelgeschichten wurden rund zwei Drittel von Männern verfasst, ein Drittel von Frauen. Im Detail heißt das: Vom 25. September 2023 bis zum 14. Jänner 2024 waren rund 65 Prozent (in ganzen Zahlen: 576) Titelgeschichten von Männern und rund 35 Prozent (in ganzen Zahlen: 305) Titelgeschichten von Frauen.

Besonders ausgeprägt ist das Ungleichverhältnis bei den "Oberösterreichische Nachrichten". Im oberösterreichischen Regionalmedium stammten nur rund 24 Prozent der Titelgeschichten aus Frauenhand – und 76 Prozent aus männlicher Feder. Was bei den "Oberösterreichischen Nachrichten" außerdem auffällt: Bei keinem anderen untersuchten Medium fanden sich derart viele Artikel ohne Kürzel bzw. ohne Namen der Autorinnen oder Autoren.

Schwerpunkt Nahost und Signa

Am ausgewogensten stellte sich das Verhältnis in den vergangenen knapp vier Monaten bei der "Presse" und dem STANDARD dar. Rund 43 Prozent aller Titelgeschichten waren bei der "Presse" mit einem weiblichen Namen versehen. Für das ausgeglichene Geschlechterverhältnis sorgten zum einen viele von Frauen verfasste Wirtschaftstexte und eine weibliche Nahostkorrespondentin. Zum anderen führten aber insbesondere bei den Sonntagsausgaben Journalistinnen das Wort. Von den 17 untersuchten Top-Geschichten der "Presse am Sonntag"-Ausgaben stammten 16 von Frauen. Insgesamt waren im Untersuchungszeitraum 26 weibliche (Co-)Autorinnen an der ersten Seite der "Presse" beteiligt.

Recht ähnlich verhält es sich auch beim STANDARD: Rund 42 Prozent aller Titelgeschichten wurden von mehr als 30 Frauen (mit)verfasst. Aufgrund der Schwerpunktthemen der letzten Monate – der Krieg in Nahost und die Signa-Insolvenz – schafften es Texte der Israel-Korrespondentin Maria Sterkl, der Nahost-Expertin Gudrun Harrer und der Wirtschaftsjournalistin Renate Graber besonders häufig auf die Titelseite des STANDARD.

Insgesamt lässt sich also durchaus ein Unterschied zwischen nationalen Qualitätsmedien – gemeint sind DER STANDARD und "Die Presse" – und dem Boulevard, wie etwa der "Kronen Zeitung", erkennen. Während die beiden Qualitätsblätter im Geschlechterverhältnis eindeutig über dem Durchschnitt liegen, reiht sich die "Krone" darunter ein.

Sind Bildungsthemen "Frauenthemen"?

Auch das Geschlechterverhältnis innerhalb der Ressorts wurde untersucht, konkret Innen- und Außenpolitik sowie Chronik. Ein besonders drastisches Bild zeichnet die Kobuk-Analyse im Außenpolitikressort der "OÖN" – nur vier Prozent der außenpolitischen Titelgeschichten stammten von Frauen. In ganzen Zahlen war bei 13 Titelgeschichten nur eine Frau als Co-Autorin beteiligt. Auch beim "Kurier" liegt die Quote der von Frauen verfassten Titelgeschichten mit 24 Prozent eindeutig unter dem Schnitt. An den 31 Außenpolitikgeschichten auf der ersten Seite arbeiteten nur rund sieben Frauen, dafür rund 23 Männer. Eine Ausnahme: Beim STANDARD wurden im Beobachtungszeitraum mehr Top-Außenpolitikgeschichten von weiblicher als von männlicher Hand verfasst.

Insgesamt ein Stück ausgeprägter zeigt sich das Ungleichverhältnis der Geschlechter im Ressort der Innenpolitik. In drei von sieben untersuchten Tageszeitungen wurden in den vergangenen 15 Monaten weniger als 30 Prozent aller Titelgeschichten von Frauen (mit)verfasst.

Wenn es Innenpolitik-Journalistinnen mit ihren Geschichten auf die erste Seite schafften, dann nicht selten mit Bildungsthemen. In der "Presse" beschäftigten sich im Untersuchungszeitraum sogar ausschließlich Journalistinnen mit Bildungstitelgeschichten. Am 11. Jänner titelten vier von sieben Tageszeitungen mit der Reform der Lehrerinnenbildung – bei allen Geschichten waren Frauen beteiligt. Anders beim "Kurier", dort stammten alle Bildungsgeschichten aus Männerhand.

Mehr Raum in der Chronik

Legt man den Fokus auf das Chronikressort, in dem sich je nach Blatt lokale Nachrichten genauso wie unterhaltsame Themen, aber auch die sogenannte Blutchronik finden, hatten in zwei österreichischen Tageszeitungen – zumindest im 15-wöchigen Beobachtungszeitraum – Journalistinnen mehr Raum als in anderen Ressorts. An zwölf Tagen haben Frauen an den chronikalen Titelgeschichten der "Kleinen Zeitung" mitgeschrieben, an zwölf Tagen waren es auch Männer.

Chronikartikel schaffen es bei der "Presse" zwar grundsätzlich recht selten auf die erste Seite. Wenn, dann stammten diese aber größtenteils von Frauen. In den knapp vier Monaten stammten sieben chronikale Titelgeschichten von Frauen und eine von einem Mann. Das erklärt auch die hohe prozentuelle Diskrepanz: Demnach wurden 88 Prozent aller Artikel in diesem Ressort im untersuchten Zeitraum von Frauen geschrieben. Insgesamt lassen sich aber nicht alle Titelgeschichten eindeutig einem bestimmten Ressort zuordnen.*

Ein Erklärungsversuch

Wie kommt es nun zu diesem Ungleichgewicht? Den Daten des Österreichischen Journalismusreport aus dem Jahr 2020 zufolge arbeiten in Österreichs Redaktionen etwa gleich viele Männer wie Frauen. Männer leiten aber in der Regel die Ressorts und sind weniger oft in Teilzeitanstellungen als Frauen. Eine mögliche Erklärung: Journalisten hätten als Ressortleiter zum einen angeblich mehr Erfahrung darin, Titelgeschichten zu schreiben. Zum anderen hätten sie als Vollzeitjournalisten auch schlichtweg mehr Zeit.

Auf Kobuk-Anfrage mit der Bitte um Stellungnahme reagierte "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon. Gelebte Praxis beim "Kurier" sei laut Salomon, dass "die beste Geschichte Aufmacher wird, wer immer sie recherchiert und geschrieben hat". Im Redaktionsalltag hätte das Thema weniger Bedeutung.

Und dennoch: Von 112 analysierten Tagen gibt es keinen, an dem unter allen Titelgeschichten der wichtigsten sieben Tageszeitungen Österreichs ein weiblicher Name steht. (Anna Wiesinger, 15.2.2024)