Wie habt ihr euch kennengelernt?

Manuela: Über Tinder.

Tomek: Fast schon klassisch in unseren Tagen.

Wie ging das weiter?

Tomek: In Rom habe ich ihr auf einem kleinen Teich in einem Park einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat völlig emotionslos Ja gesagt, weil sie gar nicht ­mitbekam, was ich gefragt hatte. Eine Viertel­stunde später brach sie in Tränen aus.

Manuela: Die Emotionen kamen erst danach.

Was ist die beste Eigenschaft am anderen?

Manuela: Er ist hilfsbereit und geduldig.

Tomek: Wenn sie sich etwas in den Kopf setzt, zieht sie das durch. Das geht nicht ohne Sturheit.

Das nervt aber auch, oder?

Tomek: Klar, aber wir finden eine goldene Mitte.

Manuela: Bei ihm sind es auch nur Kleinigkeiten: die Zahnpastareste im Waschbecken zum Beispiel.

Manuela & Tomek in der Landstraßer Hauptstraße, Wien, an einem Montag Stefan Joham

Was war euer schönstes Geschenk?

Tomek: Schläft gerade hinten im Schlafzimmer.

Manuela: Unsere vier Wochen alte Tochter.

Worüber lacht ihr?

Manuela: Am meisten über uns.

Tomek: Wir brauchten allerdings ein wenig,

um sicher zu sein, ob es der andere eh lustig meint.

Manuela: Weil wir beide schwarzen Humor haben.

Welche Ticks habt ihr?

Manuela: Wir sind wohl beide sehr ordnungsaffin. Die Wohnung wollen wir beide immer sauber ­haben, das Auto nur er. Und ich trage immer

alles akribisch in einen analogen Kalender ein.

Spielt Eifersucht eine Rolle?

Manuela: Ich denke nicht.

Tomek: Nur in Bezug auf Aufmerksamkeit. Sie mag es nicht, wenn ich abgelenkt bin.

Eure Beziehung in einem Wort?

Manuela: Ausgeglichen.

Tomek: Symbiotisch. (RONDO, Sascha Aumüller, 28.2.2024)