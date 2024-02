Frittierte Süßkartoffeln auf koreanische Art. DK-Verlag / Akiko Ida

Zutaten für 2 Personen

Für den Teig:

Für die Tuigim-Sauce:

Für die Süßkartoffeln:

Zubereitung

Mehl, Ei, Bier und Salz in eine Schüssel geben, Das Wasser nach und nach unter Rühren angießen, bis ein glatter, klümpchenfreier Teig entsteht. Für die Sauce alle Zutaten miteinander verrühren.

Die Süßkartoffel gründlich waschen. Beim Schälen einige schmale Streifen Schale stehen lassen. Die Süßkartoffel in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Mehl und Salz mischen und die Süßkartoffelscheiben ­darin wenden. Darauf achten, dass alle Stücke gut mit Mehl bedeckt sind.

Das Öl in einem Topf oder in der Fritteuse auf 170 °C erhitzen. Um die Temperatur zu prüfen, einen Tropfen Teig in das Öl fallen lassen: Steigt er sofort an die Oberfläche, ist die Temperatur richtig. Die Süßkartoffelscheiben in den Frittierteig tauchen und dann nacheinander in das heiße Öl geben. Etwa 4 Minuten frittieren, bis sie goldbraun sind. Portionsweise arbeiten, damit der Topf nicht zu voll wird.

Die Süßkartoffel aus dem Öl nehmen und auf einem Gitter mindestens 5 Minuten abtropfen lassen. Anschließend nochmals 2 Minuten frittieren und erneut 5 Minuten abtropfen lassen.

Sofort mit Tuigim-Sauce zum Dippen servieren oder als Beilage zu Tteokbokki reichen. (rec, 28.2.2024)