Rezept für Shrimp Scampi

Fisch im Heringssalat oder die frittierte Version gehörten nie zu meinen Favoriten. Aber genau das wurde bei uns zu Hause immer am Aschermittwoch serviert. Ich mache seit Jahren am Fastentag Shrimp-Scampi. Es ist knofelig, buttrig und geht superschnell. Und es erinnert immer ein wenig an Urlaub. Für das Gericht empfiehlt sich eine große Garnelenart, am besten mit Schale. Dafür eignen sich frische und tiefgefrorene gleichermaßen.

Das Gericht ist in einer knappen halben Stunde zubereitet und eignet sich ideal für während der Woche, wenn man nicht allzu viel Zeit zum Kochen hat. Für Shrimp-Scampi gibt es unzählige Varianten, manche mit Zwiebeln, andere ohne, manche mit viel Knoblauch, andere verwenden wenig, manche ertränken ihre Garnelen in Butter, andere sind da etwas sparsamer. Ich habe für die Essbar die Rezepte von Allrecipes, der "New York Times" und von Alison Roman herangezogen.

Sie können die Shrimps klassisch in der Sauce servieren, oder Sie kochen Pasta dazu, um ein ausgiebigeres Gericht daraus zu machen.

Garnelen in unglaublich guter Sauce. Foto: Kevin Recher

Ich bin großer Butter- und Knoblauch-Fan und habe für mich die Menge der Zutaten verdoppelt. Das Rezept ist sehr dankbar und kann ganz nach Belieben adaptiert werden. Wollen Sie mehr oder weniger Chili? Erhöhen Sie die Schärfe! Möchten Sie mehr Sauce für Ihr Brot zum Hineintunken? Geben Sie mehr Butter und Wein dazu. Mehr Sauce ist ohnehin nie schlecht, vor allem, wenn Sie Pasta kochen. Dann können Sie die Nudeln mit der molligen Sauce überziehen.

Zutaten (für 2 Personen)

Shrimps salzen und pfeffern. Foto: Kevin Recher

Pasta kochen. Die nächsten Schritte passieren relativ schnell. Deswegen sollten Sie die Nudeln am besten schon bei der Hand haben. Foto: Kevin Recher

Knoblauch und Zwiebeln kleinschneiden. Foto: Kevin Recher

Butter und Öl in einer Pfanne bei mittlerer Stufe erhitzen, bis die Butter schäumt. Zwiebeln und Knoblauch hinzufügen, salzen und pfeffern. Anschwitzen, bis Zwiebeln und Knoblauch weich sind. Foto: Kevin Recher

Jetzt Chili dazugeben, wenn Sie es etwas schärfer mögen. Foto: Kevin Recher

Die Shrimps in die Pfanne geben. Auf beiden Seiten anschwitzen. Die Garnelen werden rosa und kringeln sich ein. Foto: Kevin Recher

Mit Weißwein ablöschen. Optional einen Spritzer Fischsauce hinzugeben. Nochmal etwas salzen und pfeffern. Foto: Kevin Recher

Die Sauce einköcheln lassen. Sie sollte richtig geil schmecken. Als Stand-alone-Gericht mit Zitronensaft abschmecken und mit frischem Weißbrot servieren. Als Pastagericht nach der Zitrone die Nudeln hinzufügen. Foto: Kevin Recher

Petersilie dazugeben und ordentlich vermengen. Die Pasta sollte von der buttrigen Sauce überzogen sein. Nach Geschmack noch mit etwas Chili abschmecken oder noch mehr Zitrone drüberspritzen. Servieren und schmecken lassen! Foto: Kevin Recher

(Kevin Recher, 14.2.2024)