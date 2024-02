Ein Verbot hält man hierzulande für wenig sinnvoll. Regulierungen gibt es dank der DSGVO bereits. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SCOTT

Nutzt Ihr Kind Whatsapp? Wenn es 16 Jahre alt ist, darf es das laut dem in der EU offiziell kommunizierten Mindestalter auch – auch schon früher, wenn es die Eltern erlauben. Somit sind populistische Aussagen wie jene des französischen Premierministers Gabriel Attal vor wenigen Tagen schon als solche einzuordnen. Frankreich will Social Media für 13- bis 15-jährige verbieten, hieß es. "Ich will mit den Plattformen an einem echten digitalen Riegel arbeiten, um sicherzustellen, dass kein Minderjähriger unter 13 Jahren Zugang zu sozialen Netzwerken hat", sagte Attal. Er gibt zu, dass dies eine "schwierige, aber nicht unmögliche Baustelle" sei

Mitverantwortung

Die österreichische Jugendstaatssekräterin Claudia Plakolm hält von solchen Verboten wenig. "Social-Media-Plattformen sind ein ganz selbstverständlicher Bestandteil des Lebens junger Menschen. Unsere Aufgabe sehe ich darin, Kindern und Jugendlichen den kritischen Umgang mit dem beizubringen, was sie da sehen." Die Vermittlung von Medienkompetenz sei da ein ganz zentrales Element, das sich Plakolm von den Eltern und vor allem im Unterricht erwarte.

Zudem halte sie es für enorm wichtig, dass sich "die Eltern selbst mit Social Media beschäftigen und wissen, was ihre Kinder auf den unterschiedlichen Plattformen tun bzw. konsumieren". Nur so könne man mitreden, Kindern Gefahren aufzeigen und sie darin bestärken, an sich selbst zu glauben und selbstbewusst durchs Leben zu gehen.

Auch Barbara Buchegger von der Plattform Saferinternet bestätigt, dass es den rechtlichen Rahmen für Altersbeschränkungen bereits gebe. Es fehle allein deren Durchsetzung, bestätigt sie im Gespräch mit dem STANDARD. Die kommende Verordnung der EU, der Digital Service Act, soll hier weitere Nachbesserungen liefern. "Soziale Netzwerke müssen demnächst eine Altersverifizierung einführen", sagt Buchegger. Deren Umsetzung stehe aber noch nicht fest. Einen echten Ausweis auf diverse Plattformen zur Verifizierung hochzuladen sei datensicherheitstechnisch ein Problem. Wie ein anonymisierter Nachweis aussehen könnte, wird offenbar gerade diskutiert.

Auch Buchegger sieht bei den Eltern eine Mitverantwortung, ihre Kinder in die digitale Welt zu begleiten. Viele seien damit überfordert, andere würden sehr wohl jetzt schon Features wie Google Family Link oder Apples Familiensicherung nutzen und so mitentscheiden, welche Apps ihre Kinder installieren dürfen oder wie viel Bildschirmzeit pro Tag möglich ist. Snapchat erlaubt zum Beispiel zu sehen, mit wem die eigenen Kinder kommunizieren. Nicht was, aber mit wem. Wirklich viele nutzen diese Möglichkeiten allerdings nicht, gibt Buchegger zu.

Selbstregulierung

Egal, wen man fragt, ein Verbot von Social-Media-Plattformen wird schwer umsetzbar sein, auch wenn es in vielen Teilen der Welt, etwa mit Tiktok, schon diskutiert wurde. Was es braucht, ist Medienkompetenz, angefangen von Kindern bis hin zu Erwachsenen. Schon jetzt reduzieren laut einer aktuellen Studie viele Jugendliche die Zeit auf Social-Media-Kanälen. Sie seien "deprimiert", wenn sie zu lange online sind, sagen da manche. Vielleicht reguliert sich das Problem auch ein wenig selbst. (aam, 13.2.2027)