36 Fragen zum Verlieben

1. Block (15 Minuten)

1. Wenn du jeden und jede auf der Welt einladen könntest, mit wem würdest du gerne essen gehen?

2. Wärst du gerne berühmt? Wenn ja, wie?

3. Probst du manchmal vor einem Telefonat, was du sagen wirst? Warum?

4. Wie würde dein perfekter Tag aussehen?

5. Wann hast du zuletzt für dich gesungen? Und für jemand anderen?

6. Wenn du bis 90 leben könntest und du entweder den Körper oder den Geist eines Dreißigjährigen die restlichen 60 Jahre behalten könntest – wofür würdest du dich entscheiden?

7. Hast du eine Vorahnung, wie du sterben wirst?

8. Nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber scheinbar gemeinsam haben.

9. Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten?

10. Wenn du etwas daran ändern könntest, wie du aufgezogen wurdest, was wäre das?

11. Erzähle deinem Gegenüber innerhalb von vier Minuten deine Lebensgeschichte – so detailreich wie möglich!

12. Wenn du morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazugewonnen hast, welche hättest du dann gerne?

Block 2 (15 Minuten)

13. Wenn dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft oder irgendetwas sonst verraten könnte, was würdet du wissen wollen?

14. Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan?

15. Was ist deine größte Leistung in deinem Leben?

16. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?

17. Was ist deine wertvollste Erinnerung?

18. Was ist deine schrecklichste Erinnerung?

19. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr plötzlich sterben wirst, würdest du irgendetwas daran ändern, wie du jetzt lebst? Warum?

20. Was bedeutet dir Freundschaft?

21. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?

22. Wechselt euch ab, jeweils fünf positive Eigenschaften eures Gegenübers aufzuzählen.

23. Wie nahe und warmherzig ist deine Familie? Glaubst du, dass deine Kindheit glücklicher war als die anderer Menschen?

24. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter?

Block 3 (15 Minuten)

25. Macht jeweils drei wahre Aussagen, die "wir" beinhalten. Beispielsweise: "Wir sind beide in diesem Raum und fühlen ..."

26. Vervollständige diesen Satz: Ich wünschte ich hätte jemanden, mit dem ich ... teilen kann.

27. Wenn du ein enger Freund deines Gegenübers werden solltest, was wäre für sie oder ihn wichtig, über dich zu wissen?

28. Sag deinem Gegenüber, was du an ihm oder ihr magst. Sei dabei sehr ehrlich und sag etwas, dass du wahrscheinlich nicht zu jemandem, den du gerade getroffen hast, sagen würdest.

29. Teile einen peinlichen Moment deines Lebens.

30. Wann hast du zuletzt vor einer anderen Person geweint? Und wann alleine?

31. Was magst du jetzt schon an deinem Gegenüber?

32. Was ist zu ernst, sodass man darüber keine Witze machen sollte?

33. Wenn du heute Abend sterben würdest und keine Gelegenheit mehr hättest, mit jemandem zu reden, was würdest du am meisten bereuen, nicht gesagt zu haben? Und warum hast du es noch nicht gesagt?

34. Dein Haus und darin alles, was du besitzt, brennt. Menschen und Tiere sind in Sicherheit, und du hast die Möglichkeit, noch ein Ding zu retten. Was wäre das und wieso?

35. Von all den Menschen in deiner Familie, wessen Tod würde dich am meisten treffen? Warum?

36. Teile ein persönliches Problem und frage dein Gegenüber, wie er oder sie damit umgehen würde. Und bitte ebenso dein Gegenüber, darüber zu reflektieren, wie du wohl zu dem Problem stehst, das du gewählt hast.