Nintendo beginnt das Jahr mit einem affenstarken Remake: Der Gameboy-Advance-Klassiker "Mario vs. Donkey Kong" erstrahlt auf der Switch in neuem Glanz

"Ich hau' mit einem riesigen Sack Merchandise von dir ab, okay?" Donkey Kong macht sich bei Mario wieder unbeliebt und beginnt eine so charmante wie knifflige Verfolgungsjagd. Nintendo

Die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern: Der japanische Spielehersteller Nintendo veröffentlicht spätestens im Herbst einen Nachfolger seiner Hybridkonsole Switch. Das hält ihn unterdessen aber offenbar nicht davon ab, neue Abenteuer mit Super Mario nachzuschieben. Durfte man sich erst vor kurzem über sein bestes 2D-Jump-'n'-Run seit Jahren freuen, legt der Alibi-Installateur zu Jahresbeginn mit "Mario vs. Donkey Kong" erneut nach.

Die Mischung aus Jump 'n' Run und Puzzle-Spiel ist zwar kein brandneuer Titel, mit 20 Jahren Abstand zum Original auf dem Gameboy Advance kann man aber schon mal ein Auge zudrücken – da ist man aus der Vergangenheit vom Aufwärm-Experten Nintendo schon weitaus Schlimmeres gewohnt. Zumal es sich diesmal auch um ein umfangreiches Remake handelt, das den Titel nicht nur optisch komplett auffrischt, sondern inhaltlich zahlreiche Neuerungen verspricht. Der STANDARD hat sich angesehen, wie der Klassiker auf der Switch restauriert worden ist.

Ein Nintendo-Klassiker schlechthin

Das Duell zwischen Mario und Donkey Kong ist in der Geschichte von Nintendo ein absoluter Klassiker und geht auf eine Zeit zurück, in der Mario noch "Jumpman" hieß und eine Frau namens Pauline aus den Fängen des wildgewordenen Affen befreien musste. Seit dem Debüt ihrer Feindschaft auf Arcade-Automaten aus den frühen 1980er-Jahren ist das Verhältnis der beiden zueinander zwar facettenreicher geworden. Der rivalisierende Charakter der beiden Nintendo-Superstars ist nach mehr als 40 Jahren aber mit wenigen Ausnahmen erhalten geblieben.

Der Titel "Mario vs. Donkey Kong", der 2004 auf dem Handheld Gameboy Advance debütierte, kann durchaus als Versuch gewertet werden, diese ursprüngliche Rivalität mit einem Augenzwinkern und einem spielerischen Twist in eine neue Serie zu gießen. Tatsächlich sollten in den Folgejahren für den Nintendo DS zwei weitere Titel erscheinen. Nach einem eher lieblosen Aufguss für den Konsolen-Flop Wii U will Nintendo mit der Serie scheinbar neu durchstarten – als aufwendigeres Remake.

Kompaktes, knackiges Gameplay

Am Spielprinzip wie am inhaltlichen Rahmen hat sich freilich nichts geändert. Die Erzählung behält die unkomplizierte und durchaus charmante Essenz des Originals bei, um eine Kulisse für chaotischen Spaß zu bieten: Von einer TV-Werbung angestachelt entwickelt Donkey Kong eine Vorliebe für kleine Mario-Roboter und beschließt deshalb, die Spielzeuge aus der Fabrik zu stehlen. Natürlich hat er die Rechnung ohne Mario gemacht, der sein mechanisches Merchandise selbst zurückerobern will. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt.

Mario vs. Donkey Kong – Übersichtstrailer (Nintendo Switch)

Nintendo DE

Sie führt die Spieler in der Rolle von Mario durch verschiedene Spielwelten, in denen sorgfältige Planung und präzises Timing entscheidend sind. Das Setting ist dabei immer ein anderes, der Ablauf jedoch bleibt gleich: Mario muss knifflige Sprungpassagen meistern und den Umgang mit Schaltern, Förderbändern und Sprungfedern timen, um in sechs Levels voranzukommen und die gestohlenen Mario-Roboter einzusammeln.

Das Fehlen gewohnter Power-ups im Spiel dürfte bei manchen Spielern ein Umdenken erfordern. Andere wiederum werden sich mit Marios Old-School-Fähigkeiten, Hämmer zu schwingen, Feinde oder Mülltonnen zu werfen und auf akrobatische Manöver zu verlassen, sofort wieder zu Hause fühlen.

Im Anschluss an diese Levels muss Mario die sechs gefundenen Mini-Marios durch ein Level führen, um sie sicher in einer Box verstauen zu können, was von der Spieldynamik her stark an die "Lemmings"-Serie erinnert. In einem sogenannten Arcade-Showdown und den Highlights des Spiels wartet schließlich eine Variante von Donkey Kong, die Mario am Betreten der nächsten Spielwelt hindern will. Diese Abfolge wird für acht Welten wiederholt, bis die Credits über den Bildschirm laufen.

Umfangreiches Remake

Was aber ist jetzt an der Switch-Version neu? Sofort ins Auge sticht die komplett neu aufgesetzte und liebevoll gestaltete Grafik, die dem Spiel neues Leben einhaucht. Eine kunterbunte Kulisse mit Shyguys, Bob-ombs und ulkigen Animationen des gesamten Ensembles versprüht gute Laune und macht dem Gütesiegel von Nintendo alle Ehre. Das gilt im Übrigen auch für die Präzision, mit der man sich durch die spannende Mischung aus Jump-'n'-Run- und Puzzle-Elementen hangelt.

Darüber hinaus wurde das Spiel auf 130+ Levels erweitert, was den Spielern jede Menge Inhalt und Wiederspielbarkeit bietet. Die Switch-Version beinhaltet zudem die Einführung neuer Spielmodi wie Time Attack (Bestzeit-Modus) und einen (lokalen) Koop-Modus, bei dem man sich von einem zweiten Spieler unterstützen lassen kann, der die Rolle von Toad übernimmt. Smart: Die Level sind dann so geändert, dass die beiden wirklich zusammenarbeiten müssen, um sie erfolgreich beenden zu können.

Hinzu kommt alternativ zum klassischen Modus die Möglichkeit, den Kampf gegen Donkey Kong auch ganz relaxt anzugehen: Der buchstäbliche "Entspannt-Modus" eliminiert das Zeitlimit der Level und führt beim Feindkontakt nicht sofort zum Neustart des Levels. Das ermöglicht es Spielern, die Geschichte und das Gameplay ohne zusätzlichen Druck zu erleben, wodurch man das Spiel offenbar einem breiteren Spektrum an Spielern zugänglich machen will. Ein löblicher inklusiver Ansatz, der allerdings auch viel vom Reiz des Gameplays auf der Strecke liegen lässt.

Wie ganz kurz bereits erwähnt verfügt das Remake über acht Welten, was zwei mehr sind als im Original auf dem Gameboy Advance. Im Test konnte eine der beiden neuen Welten bereits vollständig durchgespielt werden und gefiel noch besser als die Originalwelten. Von einem lieblosen Aufblasen des Contents kann keine Rede sein, die Entwickler hatten offensichtlich ihren Spaß daran, sich neue Kopfnüsse für die Spieler auszudenken, und haben dafür auch neue Spielmechanismen eingeführt. Sie fügen sich nahtlos in die ursprünglichen Spielwelten ein.

Fazit

Na super, wärmt Nintendo jetzt alte Titel zum Vollpreis auf? Mitnichten. Mit dem Remake von "Mario vs. Donkey Kong" stellt Nintendo sein Gespür für zeitloses Gameplay unter Beweis und veröffentlicht eine umfangreiche Restaurierung eines absoluten Klassikers, der 20 Jahre später nichts von seinem Charme eingebüßt hat. Das ursprüngliche Spielerlebnis wird dabei nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich deutlich angereichert.

Neben einer Erweiterung auf mehr als 130 Levels sorgt auch die Einführung neuer Spielmodi für einen erhöhten Wiederspielbarkeitswert. Durch das Aufpolieren des Originalspiels und die geschickte Einführung neuer Mechaniken und Spielwelten gelingt es Nintendo, die Serie aktuell zu halten, ohne dabei ihre Wurzeln zu verleugnen.

Besonders hervorzuheben ist die Sorgfalt, mit der die Entwickler die neuen Inhalte gestaltet haben - sie fügen sich nahtlos in die bestehende Struktur ein und übertreffen den Spielwitz des Originals teilweise sogar. Selbst jemand, der den charmanten Mix aus Jump 'n' Run und kniffligen Puzzles bereits in der Vergangenheit gern gespielt hat, kann hier bedenkenlos zugreifen. Somit ist "Mario vs. Donkey Kong" uneingeschränkt für alle Besitzer einer Switch zu empfehlen. (Benjamin Brandtner, 14.2.2024)