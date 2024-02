Influencerin muss Flugzeug wegen Sextoys verlassen

12,7 Millionen Mal wurde dieses Video auf Tiktok schon angeklickt: Zu sehen ist darin, wie die kubanisch-stämmige Influencerin Amanda Diaz Rojas ein Flugzeug verlassen muss, weil etwas mit ihrem Handgepäck nicht stimmt. Ihr Köfferchen hatte zu brummen begonnen. Sichtlich peinlich berührt, öffnet sie auf der Fluggastbrücke das Gepäckstück. Dessen Inhalt: Sextoys, darunter ein Vibrator, der sich wohl selbstständig gemacht hatte. Unter dem Gelächter der Flugbegleiter schaltet Rojas das vibrierende Sexspielzeug aus. Sie darf wieder einsteigen. Nachzulesen unter anderem auf Heute.at.

Diesen Braten hat der Zoll gerochen

Ein Aguti in ungebratenem Zustand. Getty Images/iStockphoto

Die "Bild" berichtet von einem skurrilen Vorfall am Flughafen München. Dort hat der Zoll im Koffer einer Frau ein gebratenes Nagetier, dem Vernehmen nach ein Agutis, aus dem Verkehr gezogen. Die Togolesin hatte den Braten zwischen ihren Kleidungsstücken versteckt, aber dem Röntgenapparat des Zolls ist er nicht entgangen. Strafe muss die Frau keine befürchten, aber für die Entsorgung musste sie aufkommen: Zehn Euro waren fällig.

Ein Bord-WC reicht nicht

KLM-Maschinen am Flughafen Schiphol. AP/Peter Dejong

Keinen entspannten Flug erlebten die über 200 Passagiere an Bord eines Fluges der KLM von Amsterdam nach Los Angeles. Das kann man einem Bericht des "Aerotelegraph" entnehmen: Denn nach einer Stunde in der Luft stellte man fest, dass die Toiletten nicht funktionierten. Also kehrte der Flieger um. Als dann aber doch eine Toilette benutzbar war, entschied man, die Reise in die USA fortzusetzen. Über Grönland dann die Erkenntnis: Eine Toilette reicht nicht. Also doch zurück zum Ausgangspunkt. Nach sieben Stunden Flug landete die Maschine wieder in Amsterdam. Immerhin konnte ein Ersatzflieger aufgetrieben werden, und die Passagiere landeten mit einer Verspätung von neun Stunden in L.A. (max, 18.2.2024)