Teamchef und Ex-Kollege Javier Mascherano lädt den achtmaligen Weltfußballer in die Olympiamannschaft für Paris

Lionel Messi im Jahr des Olympiasieges der Argentinier. Mit dem FC Barcelona hatte er da schon zwei Meisterschaften und einmal die Champions League gewonnen. imago sportfotodienst

Die Rückkehr von Lionel Messi nach Paris scheint möglich. Zumindest steht die Tür für den Superstar offen, um bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in der französischen Hauptstadt für Argentinien zu spielen. "Jeder kennt meine Freundschaft zu Leo", sagte Javier Mascherano, der Trainer der argentinischen Olympia-Auswahl und früherer Mitspieler von Messi beim FC Barcelona. "Es wird von seinen Kompromissen und seiner Zeit abhängen, aber die Einladung gibt es, ganz klar."

Argentinien sicherte sich zuletzt durch einen 1:0-Sieg gegen Brasilien einen Startplatz und warf damit die Selecao aus dem Rennen. Kapitän Thiago Almada kündigte bereits an, seine Schleife liebend gern an Messi abzutreten, sollte der achtfache Weltfußballer am dem im Juli und August stattfindenden Turnier teilnehmen. Drei Spieler über 23 Jahren dürfen genannt werden.

Di Marias Finaltreffer

Messi, der nach seinem Abgang von Paris Saint-Germain mittlerweile bei Inter Miami spielt und seine Karriere mit dem Weltmeistertitel in Katar 2022 gekrönt hat, gewann 2008 in Peking mit Argentiniens Team Olympia-Gold. Im Finale schlug die Mannschaft von Coach Sergio Batista die Auswahl Nigerias durch ein Tor von Angel di Maria mit 1:0. Auch sonst schmückten neben dem 21-jährigen Messi spätere Größen der Albicleste wie eben Mascherano oder Stürmer Sergio Agüero die von Juan Riquelme als Kapitän angeführte Auswahl. (sid, red, 13.2.2024)