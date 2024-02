Das Verschenken von Schnittblumen deshalb zu verteufeln wäre aber zu weit gegriffen. Ein Strauß Blumen ist etwas Sinnliches. Er spricht etwas in uns an, das man nicht rational fassen kann. Wie so vieles, das das Leben besonders macht. (Gudrun Springer, 14.2.2024)

Sind sie ein Gruß eines Mitmenschen, erinnern sie wie kleine Boten an diese Person, auch wenn sie zu weit weg ist, um ihr eine Umarmung zu geben oder einen Kuss.

Denn auch dann erfüllen diese zauberhaften Gewächse ihren Zweck: Sie machen glücklich. Sie sind bunt, wenn's draußen graut, sie duften mild-süß, und ihre Blütenblätter fächern sich zu farbenfrohen Gebilden auf. Sie schaffen es, im profanen Alltag am angebröselten Frühstückstisch oder in einem zweckmäßig eingerichteten Spitalszimmer daran zu erinnern, dass das Leben ein Wunder ist. Und vergänglich.

Eines gleich vorneweg: Es geht nicht ums Blumenschenken am Valentinstag. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden, aber gegen das Verschenken eines Blumenstraußes ist auch an 355 anderen Tagen im Jahr nichts einzuwenden, im Gegenteil. Zusätzlich sei klargestellt: Wer findet, dass er oder sie zu selten Blümchen bekommt, darf sich auch selbst beschenken.

Kontra: Beine statt Blumen

Rechtzeitig am Valentinstag aus ökologischen Gründen gegen Schnittblumen anzuschreiben ist gleich mehreres:

Erstens ist es praktisch, weil man sich so den Gang zum und den Einkauf beim Blumentandler spart.

Zweitens ist es richtig, weil Schnittblumen die Blaupause für Greenwashing sind. Sie tun so, als würden sie Natur ins Haus bringen, stehen aber in Wahrheit für verdichteten Boden, Düngemitteleinsatz, lange Transportwege, prekäre Arbeitsverhältnisse. Außerdem ergibt sich am Ende ein sehr seltsames Bild, wenn man bedenkt, dass wir als Zuneigungsbekundung eine lebende Pflanze auf den Tisch stellen, nur um ihr langsam beim Sterben zuzusehen. Morden aus Liebe nannte das unlängst eine Kollegin. Alle Opferrituale haben wir folglich noch nicht hinter uns gelassen.

Drittens ist es so unglaublich hölzern, plump und uncharmant, gerade am Valentinstag gegen Schnittblumen zu wettern, dass es eine Unart wäre, hätte man nicht eine viel bessere Idee. Die wäre etwa, statt einen Strauß Blumen zu schenken, der Person, die man liebt, zumindest eine halbe Stunde lang die Füße zu massieren. Mehr aufopfernde Zweisamkeit kann man kaum schenken. Wer dabei statt in den Fernseher zu schauen – na, fühlt sich da jetzt wer ertappt? –, seiner Partnerin, seinem Partner zuhört, macht noch mehr richtig. Und wer nach den Füßen auch noch die Unterschenkel massiert, bekommt das goldene Öko-Herz der Stiftung Valentinstag verliehen. (Guido Gluschitsch, 14.2.2024)