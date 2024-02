Aluf Benn, der Chefredakteur der liberalen israelischen Tageszeitung Haaretz, hat im US-Magazin Foreign Affairs einen langen Artikel mit dem Titel "Israels Selbstzerstörung" veröffentlicht. Der Essay führt die Lage, in der sich Israel jetzt befindet, darauf zurück, dass vor allem Benjamin Netanjahu während seiner jahrzehntelangen Karriere die Lage der Palästinenser aktiv vernachlässigt und sich auf ein sicherheitspolitisches "Konfliktmanagement" beschränkt hat: "Er verkaufte dem Land die Idee, dass es palästinensisches Land mit geringen heimischen oder internationalen Kosten unbegrenzt besetzen kann."

Benn betont aber auch, dass die erbitterten liberalen Gegner von Netanjahu, die zu Hunderttausenden gegen seinen autoritären "Justizputsch" demonstrierten, die Palästinenserfrage praktisch ausblenden: "Tatsächlich arbeiteten die Organisatoren (der Demos, Anm.) daran, die Proteste gegen die Besatzung (der palästinensischen Gebiete, Anm.) abzudrängen." Man wollte nicht "unpatriotisch" erscheinen.

Fährt einen gefährlichen Kurs: der israelische Premier Benjamin Netanjahu. IMAGO/Marc Israel Sellem/JINI/Xinhua

Seit dem bestialischen Überfall der Hamas vom 7. Oktober und dem darauf folgenden massiven Krieg der Israelis gegen Gaza sind die Proteste überhaupt so gut wie verstummt (mit Ausnahme der Angehörigen der Geiseln). Widerwillige Solidarität in Kriegszeiten oder weigert sich der Mitte-links-Teil der israelischen Gesellschaft immer noch, die Palästinenser und ihre Anliegen zur Kenntnis zu nehmen?

Verdrehung

Die wichtigsten Verbündeten Israels in der Welt und zahlreiche humanitäre Organisationen bezeichnen die israelische Kriegsführung in Gaza inzwischen als zumindest "unverhältnismäßig". Mindestens die Hälfte der Gebäude ist durch Bombenangriffe zerstört, 18.000 getöteten Hamas-Kämpfern (laut israelischen Angaben) stehen 28.000 getötete zivile Opfer (laut Hamas) gegenüber. Der angekündigte israelische Angriff auf den schmalen Streifen im Süden, in dem sich 1,3 Millionen Menschen zusammendrängen, kann in einer (weiteren) humanitären Katastrophe enden.

Der israelische Militärsprecher sagte im Interview mit Armin Wolf, die Alliierten hätten im Zweiten Weltkrieg die Zivilbevölkerung im NS-Staat auch bombardiert. Das war laut dem Rechtswissenschafter Ralph Janik nach heutiger Sicht zum Teil ein Kriegsverbrechen – aber es handelt sich trotzdem um eine atemberaubende Verdrehung: Erstens ist das kein Freibrief, dass Israel mit einem möglichen Kriegsverbrechen antworten dürfte. Zweitens kämpften die Alliierten gegen die mächtigste Militärmaschine Europas, die den Kontinent fast zur Gänze erobert hatte. Die Hamas ist keine technisch hochgerüstete Millionenarmee.

Überdies sind die Ziele der rechtsextremen Partner von Netanjahu, die ihm das Regieren ermöglichen, reine "ethnische Säuberungen". Im Koalitionsvertrag steht, "das jüdische Volk habe ein exklusives, unveräußerliches Recht auf das gesamte Land von Israel". Die religiösen Rechtsextremen wollen die Palästinenser sowohl aus dem Westjordanland als jetzt auch aus Gaza vertreiben.

Das führt auf den Weg der Selbstzerstörung Israels. Dagegen (und gegen die unverhältnismäßige Kriegsführung) müsste die Mehrheit der Israelis machtvoll aufstehen. Netanjahu und seine Rechtsextremen müssten weg von der Regierung. Und zwar jetzt, nicht erst "nach dem Krieg". (Hans Rauscher, 13.2.2024)