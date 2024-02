19.40 REPORTAGE

Re: Irlands moderne Druiden Die 31-jährige ­Cathy Nic Catháin hat sich, wie viele andere Iren, von der katholischen Kirche abgewandt. Jetzt will sie Druidin werden und ­bekommt jeden Monat ihre Aufgaben von ihrem Druiden-Orden per Post. Pater Willie wiederum stemmt sich gegen den Bedeutungsverlust der Kirche. Bis 20.15, Arte

Kommen einander immer näher: Sophie Rois und Milan Herms in "A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe" – Arte, 20.15 Uhr. Foto: Komplizen Film / Reinhold Vorschneider

20.15 DRAMA

A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe (D 2022, Nicolette Krebitz) Die 60-jährige Schauspielerin Anna (Sophie Rois) wird Opfer eines Diebstahls. Als sie den Täter (Milan Herms) im Rahmen eines Sozialprojekts wiedertrifft, entwickelt sich eine ungewöhnliche Beziehung. Die als Schauspielerin eta­blierte Nicolette Krebitz führte bei dieser Geschichte eines versuchten Neuanfangs zum vierten Mal bei einem Spielfilm Regie und schrieb auch das Drehbuch. Bis 21.50, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Liebe Mit drei Dokumentationen spürt ORF 1 am Valentinstag der Liebe nach. Den Anfang macht Lisa Gadenstätter mit Das Geheimnis der Liebe, gefolgt von Liebe, Herz, Kommerz (21.05) über das blühende Geschäft mit den großen Gefühlen. Die Dokumentation Liebe und Sex in den USA – Profit, Prüderie und Polyamorie (21.55) verspricht schließlich Einblicke in das Liebesleben der US-Amerikaner. Bis 22.50, ORF 1

21.50 DOKUMENTATION

Die Kunst, frei zu sein – Kreative im Exil Die Doku erzählt die Geschichten von Kunstschaffenden im Exil und setzt dabei die ­Erfahrungen etablierter Künstlerinnen und Künstler wie Golshifteh Farahani und Ai Weiwei in Beziehung zu jungen Kunst­schaffenden. Bis 22.45, Arte

22.30 FORUM

Philosophisches Forum: Liebe, Rache, Hass – Müssen wir alles verzeihen? Wie tief sind ­Rachegelüste im Menschen verwurzelt? Und ist Vergebung ein gangbarer Weg, die Spirale von Vergeltung und Gewalt zu durchbrechen? Zu Gast bei Barbara Stöckl und Philosoph Konrad Paul Liessmann diskutieren der Schriftsteller Michael Köhlmeier, die Theo­login Maria Katharina Moser, der Philosoph Fabian Bernhardt sowie die Autorin Şeyda Kurt und die Psychiaterin Adelheid Kastner. Bis 0.00, ORF 2

23.55 HORROR

Poltergeist (USA 1982, Tobe Hooper) Eine junge US-amerikanische Familie wird von bösen Geistern heimgesucht, die selbst vor einer "Entführung" der fünfjährigen Tochter nicht zurückschrecken. Bei dem schaurigen, erstaunlich humorvollen Treiben hatte auch Steven Spielberg seine Finger im Spiel. Bis 2.00, Tele 5

0.00 DRAMA

Der seidene Faden (Phantom Thread, USA 2017, Paul Thomas Anderson) Daniel Day-Lewis als egomanischer Modeschöpfer im Großbritannien der 1950er-Jahre, der in einer Serviererin (Vicky Krieps) seine Muse findet, während sich die Schwester (Lesley Manville) um die Finanzen kümmert. Von Paul ­Thomas Anderson (There Will Be Blood) als komplexes Beziehungsdrama inszeniert. Bis 2.00, ORF 2