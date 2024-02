Unternehmer aus Österreich haben in jüngster Zeit nicht gerade für die positivsten Schlagzeilen gesorgt, zumal in Deutschland. Von René Benkos hochfliegenden Plänen blieben auch im Nachbarland vor allem Insolvenzen und unfertige Großbauprojekte. Um einen Milliardenskandal rund um gleich zwei österreichische Protagonisten geht es auch beim insolventen deutschen Finanzdienstleiter Wirecard.

Mediziner, Mentor und Manager mit Mission: Christoph Huber trug wesentlich dazu bei, dass Mainz zu einem internationalen Zentrum für Krebsimmuntherapie wurde. Lukas Ilgner / VGN Medien Holdin

Doch es gibt auch den umgekehrten Fall, der medial etwas weniger gewürdigt wird: An einer der größten unternehmerischen Erfolgsgeschichten Deutschlands im bisherigen 21. Jahrhundert war mit Christoph Huber ebenfalls ein gebürtiger Wiener maßgeblich beteiligt: Das in Mainz ansässige Start-up Biontech, das Uğur Şahin und Özlem Türeci 2008 gemeinsam mit ihrem Mentor Christoph Huber gründeten, rettete mit der Entwicklung der mRNA-Impfung gegen Covid-19 einige Millionen Menschenleben und machte dabei Milliardenumsätze.

Der Mediziner, Wissenschafter und Unternehmer feiert am Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Im Vorfeld des Jubiläums gab er dem STANDARD eines seiner recht raren Interviews – per Zoom, denn sein Terminplan ist nicht nur sehr voll, sondern umfasst auch vielfältige neue Aktivitäten in halb Europa. So betreut er in Cambridge gerade den Aufbau einer neuen Biotech-Firma namens Momentous Therapeutics, in Lissabon unterstützt Huber ein großes innovatives Krebsimmuntherapieprogramm der Chapalimaud-Stiftung, und an der Medizinischen Universität Wien ist er seit dem Vorjahr als Unirat tätig.

Übersetzer zwischen den Welten

Das ist längst noch nicht alles und macht es auch schwierig, die Vielzahl der Tätigkeiten des topfitten Emeritus auf einige wenige Begriffe zu bringen. Denn er ist nicht nur Forscher und Mediziner mit über 500 Fachpublikationen, sondern eben auch Manager, Berater, Unternehmer und Investor. Seine vielleicht herausragendste Fähigkeit liegt dabei ziemlich genau im Dazwischen: Huber wurde in den letzten Jahrzehnten zu einem der wichtigsten "Übersetzer" zwischen Forschung und Wirtschaft, zwischen Biomedizin und Biotech.

Im Englischen gibt es dafür mit "translational medicine" einen etablierten Begriff. Dem entspricht, dass viele der erfolgreichsten Biotech-Start-ups der letzten Jahre auch in den USA und Großbritannien entstanden sind. Im Deutschen ist im Zusammenhang damit hingegen nicht selten vom "Tal des Todes" die Rede. Huber hat es gleich mehrfach erfolgreich überwunden, auch dank einiger großer Glücksfälle und großartiger Mitarbeiter, wie er freimütig eingesteht.

Was aber brauchte es dafür noch? "Das Wichtigste im Leben ist, eine Sendung zu finden – und dafür die richtigen Ratgeber und den richtigen Ort, an dem man diese Mission umsetzen kann", sagt Huber im Rückblick. In seinem Fall war und ist diese Mission die Immuntherapie, um damit Patienten helfen zu können, die – als er als Mediziner begann – unter damals kaum behandelbaren Blutkrebserkrankungen litten.

Pionier der Krebsimmuntherapie

Auf erste Hinweise darauf, dass sich das Immunsystem zur Therapie von Tumorerkrankungen nützen lassen könnte, stieß der junge Mediziner, dessen Vater Chirurgie-Ordinarius an der Uni Innsbruck war, bereits in den späten 1960er-Jahren. Um Ratgeber zu finden, folgten zahlreiche Auslandsaufenthalte, unter anderem am Karolinska Institut in Schweden und dann vor allem in Seattle beim späteren Medizin-Nobelpreisträger Edward Donnall Thomas, der mit der von ihm mitentwickelten autologen Stammzelltransplantation unter anderem den Opernsänger José Carreras von seiner Leukämie heilte.

"Die Idee, am eigenen Ort zu bleiben und zu hoffen, dass alles zu einem kommt, ist ein wenig romantisch", sagt Huber, der 1984 eine Professur für Immunbiologie und Stammzelltransplantation an der Uni Innsbruck antrat, ehe er 1990 nach Mainz wechselte. Damit war dann auch der richtige Ort gefunden, um seinen Traum schrittweise umzusetzen. Huber machte die Universitätsmedizin in Mainz zu einem international führenden Zentrum für Krebsimmuntherapie und Stammzelltransplantation. Der Spiritus Rector selbst bleibt bescheiden: "Das war natürlich nicht ich allein, sondern viele, die mindestens so gut sind wie der Mentor."

Erste Start-up-Erfahrungen

Aus Hubers Schule gingen nicht nur zahlreiche spätere Professoren in mehreren Ländern Europas hervor; Mainz zog längst auch ganz besondere Talente an wie das deutsch-türkische Forscherpaar Uğur Şahin und Özlem Türeci. 2001 gründete er mit den beiden das Start-up Ganymed, das zwar aussichtsreiche Ideen und Wirkstoffkandidaten hatte, aber im Tal des Todes zwischendurch finanziell am Verhungern war. Da halfen quasi in letzter Minute strategische Großinvestoren in Gestalt von Andreas und Thomas Strüngmann mit Millionenbeträgen aus. "Ein Geschenk des Himmels", sagt Huber dankbar.

Auch für die zwei "weißen Ritter" sollte sich das Risiko lohnen: 2016 verkauften sie die Firma für 422 Millionen Euro an den japanischen Konzern Astellas. Zolbetuximab, ein ursprünglich von Ganymed entwickeltes Magenkrebsmittel, steht vor der Zulassung. Durch Ganymed hätten Şahin, Türeci und er eine ganze Menge gelernt, sagt Huber – und auch das Vertrauen jener Großinvestoren gewinnen können, die dann bei der Gründung von Biontech 2008 Pate standen.

Per aspera ad astra

Die märchenhafte Erfolgsgeschichte dieser Mainzer Firma mit der Adresse "An der Goldgrube 12" ist heute hinlänglich bekannt. Was angesichts des Erfolgs der mRNA-Impfung gern vergessen wird: Der eigentliche Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit lag und liegt auf der Entwicklung und Herstellung von Technologien und Medikamenten für individualisierte Krebsimmuntherapien, die nun – dank des finanziellen Polsters – noch besser durchstarten können. Wie viel harte Arbeit dahintersteckt, lässt Huber, der während der Entwicklungsphase der mRNA-Impfung schon einmal 36 Stunden durcharbeitete, nur ahnen. Von Şahins und Türecis "Hingabe, Entschlossenheit und Opferbereitschaft" schwärmt er jedenfalls in höchsten Tönen.

Uğur Şahin, Özlem Türeci und Christoph Huber (v. li.) bei der Verleihung derEhrenbürgerschaft der Stadt Mainz im Jahr 2022. APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Aus Biontech, das 2019 an die Nasdaq ging, hat sich Huber mittlerweile weitgehend zurückgezogen. "Das war bereits vor Jahren auch so geplant. Dadurch sind neue zeitliche Spielräume und Möglichkeiten entstanden." Neben den bereits genannten neuen Aktivitäten in Cambridge, Lissabon und Wien betreibt er mit seinen Söhnen auch noch ein eigenes Family-Office, das in Greentech investiert.

Warum er nach wie vor so hochaktiv ist, muss man Huber am Ende des Gesprächs erst gar nicht mehr fragen, die Antwort kommt von selbst: "In einer Zeit leben zu dürfen, in der sich dank der neuen technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten völlig neue Antworten auf die großen Fragen der Menschheit finden lassen, ist eine große Freude und einfach wunderbar!" (Klaus Taschwer, 14.2.2024)