Das Urteil gegen Satiriker Florian Scheuba, das harsche Urteil des Medienforschers über die Rücktrittsreife der Regierung und Homosexualität im Fußball und die Superbowl-Quoten - hier kommen die Etat-Mediennews vom Dienstag:

Medienforscher: Regierung müsste nach RH-Bericht zu Inseraten zurücktreten Nach dem Rechnungshof zerpflückt auch Medienforscher Andy Kaltenbrunner die Medienarbeit unter Ex-Kanzler Kurz. Manches sei "lachhaft vordergründig"

Florian Scheuba wegen übler Nachrede gegen Spitzenpolizisten verurteilt Im zweiten Versuch setzte sich der Leiter des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, gegen den Kabarettisten und Autor durch. Rechtskräftig ist die Entscheidung noch nicht

"Das letzte Tabu": Wo sind die 50.000 schwulen Fußballprofis? Homosexualität ist im Männerfußball noch immer tabuisiert. Eine Amazon-Doku zeigt die Probleme, aber auch die Fortschritte beim Kampf um Toleranz

Football: Super Bowl meistgesehenes Programm der US-Geschichte 123 Millionen verfolgten laut dem Marktforschungsunternehmen Nielsen das NFL-Finale

Ben Blümel spielt Jesus bei RTL-Event "Die Passion" Das Live-Event ist am 27. März in Kassel geplant, die Rolle des Judas geht an Jimi Blue Ochsenknecht

Eingerext: ORF-Serie "Ochs im Glas" jetzt auch auf Netflix Das Romy-prämierte Format der drei Hobbyköche, die einen Ochsen schlachten, zerlegen und in Gläser einrexen, geht am 12. Februar online

Peter Maffay schaut bei "Sing meinen Song" vorbei 74-Jähriger wird Gastauftritt in Vox-Sendung haben

Switchlist "Best of Kabarett", James Bond und "16 Blocks": TV-Tipps für Dienstag

