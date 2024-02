Das Besondere an der Besetzung ist, dass sie 2024 noch etwas Besonderes ist. Seit Montagabend präsentiert mit Mirjam Kottmann erstmals eine Frau im Rollstuhl regelmäßig die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks (BR). Sie ist die Erste im deutschen Fernsehen, im Gegensatz zur öffentlich-rechtlichen britischen BBC. Und auch in den ORF-Nachrichten gab es das noch nicht.

In ORF 2 moderiert Paralympics-Schwimmer Andreas Onea etwa Sport aktuell, auf ORF Sport Plus präsentiert Miriam Labus im Rollstuhl das Behindertensportmagazin Ohne Grenzen.

Mirjam Kottmann ist erste deutsche Newsmoderatorin im Rollstuhl. BR/Vera Johannsen

"Ja und?"

"Manche Menschen haben schlechte Augen und tragen eine Brille. Ich habe schwache Beine und nutze deshalb den Rollstuhl. Ja und?", kommentierte Kottmann im deutschen Branchendienst DWDL den "Bohei" um ihren neuen Job.

Kottmann, 49, hat Multiple Sklerose. Seit 1997 schon arbeitet die Journalistin für die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks, die damals noch Rundschau hießen und inzwischen BR24. Ein Jahr darauf erfuhr sie von ihrer Erkrankung.

Kottmann war vor allem als Reporterin im In- und Ausland für BR24 im Einsatz, auch in den ARD-Studios in Rom und in Wien. Neben TV-Reportagen und Magazinbeiträgen hat sie beim BR die Radiosendung Leben mit Behinderung konzipiert und moderiert.

Im Fernsehen präsentiert Kottmann schon seit 2018 Formate im Spartenkanal ARD alpha, insbesondere das Talkformat Alpha-Demokratie.

"Der Rollstuhl ist da, aber nicht das Thema."

Ihre offizielle Premiere im Newsformat BR24, nach einer Probewoche im November 2023, am Montag um 16 Uhr absolvierte Kottmann hinter dem gewohnten Stehpult. Ein spezieller Rollstuhl mit hochfahrbarer Sitzfläche ermöglicht ihr die Position. Die längeren BR-Nachrichten um 18.30 Uhr präsentierte Kollegin Ursula Heller vor dem Pult, Kottmann dahinter Kurznachrichten.

Die Reaktionen auf Kottmanns Engagement bei den Nachrichten beschreibt der BR als durchwegs positiv. Und Kottmann zitiert der BR mit: "Für die allermeisten Zuschauer spielt es keine Rolle, dass ich im Rollstuhl sitze. Für sie zählt nur, dass sie gut informiert werden." Und sie wird zitiert mit: "Der Rollstuhl ist da, aber nicht das Thema." Die große Aufmerksamkeit für den Umstand, dass eine Frau im Rollstuhl eine Nachrichtensendung präsentiert, und dessen Besonderheit widerspricht dieser These ein wenig. (Harald Fidler, 13.2.2024)