Ein Studienabschluss an einer Uni gilt als Nachweis, einen Gastronomiebetrieb führen zu können. Der VfGH prüft das nun. Getty Images/iStockphoto

Wer ein Universitätsstudium – jeglicher Art – abschließt, kann danach recht simpel ein Restaurant eröffnen. Dies besagt zumindest die Gastgewerbeverordnung in Österreich. "Wer ein Zeugnis über einen erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung an einer Universität oder eines zur Verleihung eines international gebräuchlichen Mastergrads führenden Universitätslehrgangs" bei der Anmeldung vorweisen kann, hat die Befähigung, ein Gastgewerbe zu führen. Wer erst Chemie studiert, könnte im Anschluss also statt eines Jobs im Labor einen Grillimbiss aufmachen.

Könnte damit bald Schluss sein? Der Verfassungsgerichthof (VfGH) hat sich nun dieses Teils der Verordnung angenommen und prüft ihn auf Verfassungsmäßigkeit. Die zentrale Fragestellung ist, ob ein einfacher Studienabschluss an der Uni ausreicht, um ein Gastgewerbe zu führen. Aufmerksam wurde der VfGH darauf über Umwege.

Eine Gesellschaft in Wien führte bereits ein sogenanntes kleines Gastgewerbe, für das man keinen Befähigungsnachweis erbringen müsse: Bei dieser Betriebsart werden nur "Speisen einfacher Art" und verschlossene, alkoholfreie Getränke und Bier an maximal acht Tischen verkauft. Dazu zählen Betriebe wie ein Würstelstand, Automaten, eine Buschenschank oder eine Schutzhütte. Im Juni 2022 wollte der Geschäftsführer aber ein "Kaffeerestaurant" daraus machen und meldete dies beim Magistrat in Wien an.

Nun brauchte er einen Nachweis für seine Befähigung und verwies auf sein noch nicht abgeschlossenes Studium. Auch soll er Diplomprüfungszeugnisse der Studienrichtungen Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht vorgelegt haben, allerdings ohne Nachweis eines erfolgreich abgeschlossenen Studiums. Vom Magistrat kam daher eine Absage für das Kaffeerestaurant. Dagegen wollte der Gesellschafter ankämpfen und beschwerte sich beim Verwaltungsgericht. Auch dieses erteilte ihm eine Absage, denn der Beleg über eine fachliche Qualifikation durch den "erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung an einer Universität" sei eben nicht gegeben gewesen.

Nicht gerechtfertigt

Laut Prüfungsbeschluss des Verfassungsgerichthofs beschwerte sich der Gesellschafter außerdem über die Gastgewerbeverordnung allgemein. Sie sei gesetzeswidrig, weil die Anforderungen an einen Befähigungsnachweis unverhältnismäßig und überschießend seien. Das Verwaltungsgericht ließ ihn trotzdem abblitzen. Darüber hinaus ergab sich durch diesen Fall aber eine weitere Streitigkeit: Kommt der Studienabschluss von einer Fachhochschule und nicht von einer Universität, muss dabei eine schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Tourismus absolviert worden sein. Wie dies zu rechtfertigen sei, leuchtete auch dem Verwaltungsgericht nicht ein. Für den Gesellschafter bringt dieser Aspekt aber weder Vor- noch Nachteile, er hätte von beiden Hochschulen keinen Abschluss vorlegen können.

Mit seiner Beschwerde hat der Gesellschafter jedenfalls einiges ins Rollen gebracht. Denn sein Fall landete mit der Beschwerde letztlich beim Verfassungsgerichtshof. Dieser hat Bedenken, ob ein Uni-Abschluss wirklich fachliche und kaufmännische Qualifikationen für einen Gastgewerbe nachweisen könne. Eigentlich sollte der Befähigungsnachweis dazu dienen, "einen gewissen Standard der Leistungen des Gewerbes im Sinne des Konsumentenschutzes sicherzustellen", steht im Prüfungsbeschluss. Im öffentlichen Interesse liege es, eine fundierte Berufsvorbildung und ausreichend praktische Erfahrung mitzubringen.

Mit der Novelle der Gastgewerbeverordnung im Jahr 2002 hätte man den Beruf eigentlich liberalisieren wollen. Somit wurde der Teil mit dem Studienabschluss verallgemeinert. Zuvor waren nur Studienabschlüsse mit Tourismusbezug erlaubt, und auch jegliche Erfahrungen im Bereich Gastgewerbe mussten nachgewiesen werden. Näher definiert hat die Novelle 2002 nicht, wie ein Uni-Abschluss genau zu dem Gastgewerbeberuf befähigen soll.

Kein Kommentar

Auf Nachfrage des STANDARD im zuständigen Magistrat der Stadt Wien heißt es, zum Akt selbst würde keine Auskunft gegeben. Es soll aber nach den Bestimmungen in der Verordnung entschieden worden sein, dass die geschäftsführende Person der Gesellschaft keinen Nachweis zur Befähigung geben konnte. Es habe kein abgeschlossenes Studium gegeben.

Auch der Verfassungsgerichtshof wollte keine näheren Angaben machen, das Büro des Präsidenten teilte aber mit, es hege vorläufig den Verdacht, dass der Gleichheitsgrundsatz durch diesen Teil der Verordnung verletzt werde. Ob die Causa auf der Tagesordnung der nächsten Session des VfGH in einigen Monaten steht, würde erst kurz vorher bekanntgegeben werden.

Zuletzt wollte sich auch die Wirtschaftskammer nicht zu dem Prüfungsbeschluss äußern. Der Fachverband Gastronomie beobachte aufmerksam die Prüfung durch den VfGH und werde das Erkenntnis nach Vorliegen kommentieren, heißt es auf Anfrage. Bis dahin können sich also jene Akademikerinnen und Akademiker, die ihr Studienfach nicht glücklich gemacht hat, noch schnell den Traum vom eigenen Restaurant oder Wirtshaus erfüllen. (Melanie Raidl, 15.2.2024)