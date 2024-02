Putin soll über Dritte mit den USA Kontakt aufgenommen haben. Die USA allerdings hätten Gespräche abgelehnt, an denen die Ukraine nicht beteiligt ist. via REUTERS/SPUTNIK

Moskau/Washington – Ein Waffenstillstandsangebot von Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukrainekrieg soll von den USA nach Kontakten von Vermittlern abgelehnt worden sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Verweis auf drei russische Quellen.

Eine US-Quelle hingegen habe verneint, dass es einen offiziellen Kontakt gegeben habe. Washington würde nur Gespräche aufnehmen, die die Ukraine involvierten.

Frontverlauf als Waffenstillstandslinie

Von russischer Seite aber heißt es in dem Bericht, Putin habe den USA 2023 über Dritte – etwa über arabische Verbündete – Botschaften gesendet, dass er bereit sei, über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu reden. Er hätte vorgeschlagen, den Konflikt an seinen jetzigen Frontlinien einzufrieren. Er sei jedoch nicht willens gewesen, aktuell von Russland kontrollierte ukrainische Gebiete abzutreten.

Vonseiten des Kremls, des Weißen Hauses, des US-Außenministeriums und des US-Geheimdienstes CIA gab es keine Stellungnahmen zu den Berichten. (Reuters, red, 13.2.2024)