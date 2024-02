Das Luxushotel Park Hyatt in der Wiener Innenstadt. IMAGO/Pond5 Images

Wien – Die zur insolventen Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko gehörende Signa Prime Selection beginnt mit dem Verkauf von Immobilien in Wien und Innsbruck. Konkret werde im Rahmen des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung nun die Beteiligung an der Signa Prime Assets GmbH verkauft, teilte der Sanierungsverwalter am Dienstagabend mit. Diese Beteiligung umfasse in Wien das Luxushotel Park Hyatt, die Luxus-Shoppingmeile Goldenes Quartier und das Gebäude des Verfassungsgerichtshof sowie in Innsbruck das Kaufhaus Tyrol.

"Der strukturierte Verkauf der Signa Prime Assets GmbH startet mit heutigem Tag und ist ein wesentlicher Bestandteil des Sanierungskonzeptes der Signa Prime Selection. Durch den Verkauf soll ein Teil der erforderlichen finanziellen Mittel für die Erfüllung des angestrebten Sanierungsplanes im Interesse der Gläubiger realisiert werden", sagte Rechtsanwalt Norbert Abel. (Reuters, 13.2.2024)