Racheal Kundananji zieht es in die USA. AFP/SAEED KHAN

Madrid - Im Frauen-Fußball ist nach spanischen Medienberichten ein Transfer-Weltrekord aufgestellt worden: Für die sambische Nationalspielerin Racheal Kundananji zahlt demnach der erst im vorigen Jahr gegründete US-Club Bay FC rund 735.000 Euro an Madrid CFF, berichteten das Fachblatt "Marca" und andere Medien am Dienstag unter Berufung auf Kreise des spanischen Clubs. Für so viel Geld habe bisher keine Spielerin in der Geschichte des Frauen-Fußballs den Verein gewechselt, hieß es.

Der neue US-Club aus der Region San Francisco in Kalifornien zahle unter anderem die volle Ablöseklausel. Zudem seien erfolgsabhängige Bonuszahlungen in Gesamthöhe von umgerechnet rund 70.000 Euro vereinbart worden. In ihren offiziellen Mitteilungen zum Wechsel nannten allerdings weder Madrid noch der Bay FC irgendwelche Zahlen.

Den spanischen Medienberichten zufolge war der bisherige Rekord erst im Jänner beim Wechsel der Kolumbianerin Mayra Ramírez von UD Levante zu Chelsea mit 450.000 Euro plus 50.000 Euro Boni aufgestellt worden. (APA, 13.2.2024)