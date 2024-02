Aufnahme aus Selydowe vom 8. Februar 2024. AFP/GENYA SAVILOV

Donezk/Berlin/Riga – Bei mehreren Raketenangriffen durch Russland auf die Stadt Selydowe in der ostukrainischen Region Donezk sind ein Krankenhaus beschädigt und ein Dutzend Wohnhäuser zerstört worden. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, teilte der Gouverneur von Donezk, Vadym Filashkin, am Mittwoch mit. Laut Berichten sollen sich drei Menschen, darunter ein Kind, unter den Trümmern des Krankenhauses befinden.

100 Patienten und Patientinnen sollen in Krankenhäuser in nahe gelegene Städte evakuiert worden sein. Der Einschlag in der Nacht auf Mittwoch habe einen Flügel des Krankenhauses beschädigt, sagte Filashkin. Bereits am Dienstagabend seien in Selydowe zwölf Wohnungen zerstört und mindestens vier Menschen verletzt worden. Die Nachrichtenagentur Reuters war nicht in der Lage, die Berichte unabhängig zu verifizieren. Das russische Verteidigungsministerium reagierte nicht sofort auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Juncker gegen Schnellschüsse bei EU-Verhandlungen

Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht unterdessen die geplanten EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine skeptisch. "Es war richtig, den Antrag auf Beitrittsverhandlungen positiv zu beantworten. Alle Beteiligten müssen aber wissen, dass es Vorbedingungen gibt, die erfüllt werden müssen, damit wir keine ungelösten internen Probleme in die EU importieren", sagte er der "Neuen Zürcher Zeitung". Wenn eine differenzierte Mitgliedschaft die Beitrittsperspektive erleichtere, sei er nicht grundsätzlich dagegen. Eine schrittweise Annäherung, eine Art Fast-Mitgliedschaft der Ukraine, wäre wohl überlegenswert. "Sie wäre in jedem Fall realistischer als eine Vollmitgliedschaft in den nächsten drei bis fünf Jahren."

Die EU hatte Mitte Dezember beschlossen, mit der Regierung in Kiew Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Bis die Ukraine dem Staatenbund tatsächlich beitritt, dürfte es aber noch viele Jahre dauern. Schon 1997 habe die Ukraine versucht, ihm einen Beitrittsantrag zu überreichen, den er aber nicht angenommen habe, sagte Juncker weiter. Das sei ihm schon damals absolut verfrüht erschienen. "Wir wussten eigentlich nichts über die Ukraine. Ich war schon damals gegen Schnellschüsse allergisch und bin es auch jetzt." Er sei aber der Auffassung, dass es heute eine Beitrittsperspektive für die Ukraine geben müsse. "Ich bin aber dagegen, Versprechen zu machen, die man in einem von der Ukraine angestrebten Zeitraum nicht erfüllen kann. Das führte im Endergebnis dazu, dass sich das Land wieder enttäuscht von der EU abwendet."

Laut russischem Verteidigungsministerium neun Drohnen abgeschossen

Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA berichtete indes über den Abschuss von neun aus der Ukraine gestarteten Drohnen über den russischen Regionen Belgorod und Woronesch und über dem Schwarzen Meer. Die Agentur beruft sich auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Zwei der Drohnen seien über russischem Gebiet abgeschossen worden, sechs Drohnen über dem Schwarzen Meer. Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilte in den sozialen Medien mit, eine Frau sei mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Lettland bestellt Geschäftsträger der russischen Botschaft ein

Lettland hat wegen der Aufnahme von Politikern des baltischen EU- und Nato-Landes in eine russische Fahndungsliste den Geschäftsträger der russischen Botschaft in Riga vorgeladen. Bei dem Gespräch an diesem Mittwoch solle der Diplomat um Erklärungen zu einer öffentlich zugänglichen Liste ehemaliger und aktueller Amtsträger Lettlands gebeten werden, gegen die von Russland politisch motivierte Anklagen erhoben worden seien, teilte das Außenministerium am Dienstagabend mit. Das Ministerium steht nach eigenen Angaben auch in Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden Lettlands, um die Informationen zu überprüfen. Zudem arbeite man mit EU-Partnern zusammen, um das Thema auf globaler Ebene anzugehen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Russland hat Politiker aus den baltischen Staaten auf eine Fahndungsliste gesetzt. Darauf finden sich Medien zufolge neben Estlands Regierungschefin Kaja Kallas und Litauens Kulturminister Simonas Kairys auch mehr als 80 lettische Politiker. Die russischen Behörden werfen den Balten den Abriss sowjetischer Kriegsdenkmäler vor.

In Lettland mussten nach einem unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gefassten Parlamentsbeschluss alle Objekte, die totalitäre Regime verherrlichen, bis zum 15. November 2022 demontiert werden. Die Regelung zielte speziell auch auf den Abriss des sowjetischen Siegesdenkmals in Riga. Die Abgeordneten, die damals dafür gestimmt haben, sollen nun auf der Fahndungsliste stehen.