Der Skifahrer starb noch an der Unfallstelle (Symbolbild). imago stock&people

Nauders – Ein 47-Jähriger ist am Dienstag bei einem Ski-Unfall in Tirol gestorben. Der Niederländer kam im Skigebiet Nauders aus bisher ungeklärter Ursache von der Piste ab und prallte gegen einen Baum, teilte die Polizei mit. Zeugen leisteten Erste Hilfe, später stießen die Pistenrettung und ein Notarzt per Hubschrauber hinzu. Reanimationsmaßnahmen blieben aber ohne Erfolg und wurden nach ca. einer halben Stunde eingestellt. (APA, 14.2.2024)