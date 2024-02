Große Sessel füllt man am besten mit noch größeren Sprüchen. Screenshot ORF TVThek

Wie schon vor der Bundespräsidentschaftswahl 2022 bat das Satirikerduo Dirk Stermann und Christoph Grissemann in "Willkommen Österreich" auch heuer wieder fünf Kinder um ihre profunde Analyse. In der "Runde der jungen Chefredakteur:innen" ging es um die anstehende Nationalratswahl, die vermutlich im September dieses Jahres stattfindet. Auch diesmal füllten Moderatorin Nora und ihre Diskutanten Noemie ("Jö24"), Maxim ("Die ganze Schulwoche"), Linda ("Wiener Wochenzeitung Raupe") und Elsa ("Sehr kleine Zeitung") die viel zu großen Sessel mit ihren erbarmungslosen Analysen.

Die Runde der jungen Chefredakteur:innen in "Willkommen Österreich"

Videodiskussion Facebook/ORF

Auf die zugegeben heikle Frage, ob Bundespräsident Alexander Van der Bellen lieber den Zweitplatzierten der Nationalratswahl zum Kanzler machen soll, weil er den Erstplatzierten nicht mag, waren sich die polit-medialen Beobachter einig: "Wenn er den Ersten nicht mag, dann würde ich auch den Zweiten nehmen." Und: "Dann bringt es auch nicht wirklich was."

Militärdiktatur mit "österreichischem Bundesheer nicht vorstellbar"

Aufs Glatteis ließen sich Noemie, Maxim, Linda und Elsa auch nicht bei der Frage führen, ob eine Monarchie besser sei als eine Demokratie. Ein Kaiser sei zwar "schön", aber Schlösser würden die Mieten nur "noch teurer" machen, analysierte etwa Maxim. Und auch einer Militärdiktatur erteilte Linda eine Absage. Zitat: "Mit dem österreichischen Bundesheer kann ich mir das auch nicht wirklich vorstellen."

Wirklich brisant wurde es dann noch bei der Frage nach Erbschaftssteuern, wie sie die SPÖ unter ihrem Vorsitzenden Andreas Babler fordert. Dieser Idee konnte man wenig abgewinnen, denn: "Meine Eltern vererben das ja an mich und nicht an die SPÖ." So schlagkräftig die Antworten waren, nur einmal blieben die Beobachterinnen und Beobachtern sprachlos, als Moderatorin Nora fragte: "Die FPÖ möchte ja am liebsten den ORF abschaffen, wenn sie die Wahl gewinnt. Warum braucht man eurer Meinung nach denn überhaupt den ORF?" (balm, 14.2.2024)