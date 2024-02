Michael Jackson (1958–2009) war laut Guinnessbuch der erfolgreichste Entertainer aller Zeiten. imago stock&people, via www.imag

Die Rechte am halben Musikkatalog von Michael Jackson könnten bald den Besitzer wechseln, das berichten zumindest die "New York Times" und das Branchenmagazin "Billboard". Sollte Sony den Vertrag abschließen, wäre das die größte Transaktion für das Werk eines einzelnen Künstlers, die es bisher gegeben hat. Verschiedene Quellen geben den Wert mit mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar an, andere sprechen sogar von bis zu 1,5 Milliarden. Auf jeden Fall wird Sony mindestens 600 Millionen US-Dollar zahlen müssen.

Kontrolle über Katalog

Gerüchte über entsprechende Verhandlungen gibt es schon seit längerem. Im Gegensatz zu ähnlichen Verhandlungen der letzten Jahre bei Musikern wie Bob Dylan, Bruce Springsteen und Paul Simon soll den Angehörigen von Michael Jackson ein erhebliches Maß an Kontrolle über den Katalog belassen werden. Laut "New York Times" wollten sich bisher weder Sony noch Vertreter von Michael Jackson konkret zu dem Deal äußern. John Branca, der Michael Jacksons Medienanwalt war und mit seinem Nachlass betraut ist, sagt: "Wie wir immer behauptet haben, würden wir niemals die Verwaltung oder Kontrolle über Michael Jacksons Vermögen aufgeben."

Michael Jackson war zu Lebzeiten mit Sony zerstritten. 2002 demonstrierte er öffentlich gegen das Musiklabel und prangerte in einer Rede an, dass die Industrie Schwarze ausnützen würde. "Die Musiklabels haben sich gegen die Musikerinnen und Musiker verschworen", sagte Michael Jackson und beschimpfte den ehemaligen Sony-CEO Tommy Mottola als Rassisten.

Verfilmung kommt bald

Währenddessen sind die Dreharbeiten zu dem Biopic "Michael" kürzlich angelaufen. Nun hat das Studio Lionsgate das erste Foto von dem Dreh veröffentlicht. Es zeigt den Hauptdarsteller Jaafar Jackson (27), Sohn von Musiker Jermaine Jackson, im schwarz-weißen Outfit mit Mikrofon auf einer Bühne. Er ist der Neffe des 2009 gestorbenen "King of Pop".

Das Foto sei von dem renommierten Fotografen Kevin Mazur aufgenommen worden, der damals, kurz vor Jacksons Tod, den Sänger bei dessen letzten Konzertproben fotografiert hatte. Sie hätten ein unglaubliches Team für Kostüme, Kamera, Make-up oder Choreografie, darunter einige Leute, die einst mit Michael Jackson gearbeitet hätten, teilte Regisseur Antoine Fuqua laut "Variety" mit. Am wichtigsten aber sei Jaafars Verkörperung des Sängers. "Das geht weit über die körperliche Ähnlichkeit hinaus. Michaels Geist scheint auf magische Weise durch." Man müsse das erleben, um es zu glauben, sagte Fuqua.

US-Schauspieler Colman Domingo ("Rustin") ist in der Rolle des umstrittenen Familienpatriarchen Joe Jackson mit an Bord, Nia Long ("Navy CIS: L.A.") spielt Mutter Katherine Jackson. Der britische Starproduzent Graham King ("Bohemian Rhapsody") und die Familie des Sängers machen bei dem Projekt mit. Der Kinostart ist für April 2025 geplant.

Lionsgate zufolge soll der Film das gesamte Leben von Jackson beleuchten. Durch Hits wie "Billie Jean", "Beat It" und "Thriller" zählte er zu den bekanntesten Sängern der Welt. Sein exzentrischer Lebensstil und Missbrauchsvorwürfe kratzten später an seinem Image. Der Popstar, der mit seinen Geschwistern schon als Kind auf der Bühne stand, war 2009 im Alter von 50 Jahren gestorben. (APA, red, 14.2.2024)