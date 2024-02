Lindsey Vonn AFP/ANGELA WEISS

Mehr hat das sensible Netz nicht gebraucht. Was erlauben Lindsey Vonn? Der ehemalige US-Ski-Star hat es tatsächlich gewagt, die Schweizer Tennislegende Roger Federer (42) in sozialen Medien als ihren "GOAT" (Greatest of all time) zu bezeichnen. Ausschlaggebend dafür war ein gemeinsamer Skitag der beiden vergangene Woche in Lenzerheide.

Schon lange habe die 39-jährige Abfahrtsolympiasiegerin von Vancouver 2010 davon geträumt, mit ihrem Idol und Freund einen Tag lang auf Skiern zu stehen, nun sei es tatsächlich passiert. "Ich habe Roger als Athlet, als Philanthrop und als unglaublichen Champion über so viele Jahre bewundert", schrieb sie auf Instagram. "Normalerweise enttäuschen dich Leute, zu denen man aufschaut, auf irgendeine Weise, nicht aber Roger."

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger und seine Familie seien "wirklich einzigartig", schrieb Vonn, die 82 Weltcuprennen und viermal den Gesamtweltcup gewonnen hatte. Sie sei nicht sicher gewesen, ob es tatsächlich klappen würde, "aber nun haben wir es geschafft: nach dem Karriereende gehen wir Skifahren und genießen das Leben!" Und Vonn schwärmte weiter: "Du bist für immer mein GOAT, weil es nicht um die Zahlen geht, sondern um den Einfluss, den du auf mich hattest. Und ich bin nur eine von Millionen."

Für diese Worte erntete die US-Amerikanerin dermaßen viel Kritik, dass sie sich veranlasst sah, ihren Beitrag auf X (vormals Twitter) zu löschen. Sie wollte sich das Erlebnis mit Federer nicht durch die vielen negativen Kommentare vermiesen lassen. Auf Instagram löschte sie ihren Beitrag nicht, rechtfertigte sich damit, den "GOAT" eben nicht über Statistiken zu definieren.

Freunde der Zahlen und Statistiken sehen nämlich in Novak Djokovic den größten Tennisspieler aller Zeiten, zumal der Serbe 24 Grand-Slam-Titel errungen hat, während etwa Federer nur deren 20 geschafft hat. Zudem habe auch der Spanier Rafael Nadal mit 22 einschlägigen Erfolgen mehr als der Schweizer.

Versöhnliche Worte nach der Aufregung gab es für Vonn und Federer dann auch, zumindest auf Instagram, zu lesen: "Ihr zwei seid die Legenden des Sports und Helden der modernen Welt, aber die einzigen GOATs sind @mikaelashiffrin und @djokernole im Skifahren und Tennis", schrieb etwa "miljanmiljevic". (honz, 14.2.2024)