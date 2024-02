Der Bob von Michael Vogt beim Start in St. Moritz Mitte Jänner. EPA/MAYK WENDT

Im Rahmen des Bobweltcups in Altenberg (Deutschland) ist es beim ersten Trainingslauf am Dienstag zu schweren Stürzen gekommen. Der Schweizer Anschieber Sandro Michel zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste laut Medienberichten in der Universitätsklinik Dresden operiert werden. Der nationale Verband teilte mit, dass Michel sich inzwischen in stabilem Zustand befindet. Der Bobverband der Schweizer versucht, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Die Sportschau berichtet von einem Sturz des Vierers von Pilot Michael Vogt, bei dem Michel aus dem Bob geschleudert wurde. Der Schlitten soll in den Zielauslauf gerutscht und von dort in die Bahn zurückgelaufen sein. Dabei wurde der benommen auf der Bahn liegende Michel getroffen. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen im Becken- und Oberschenkelbereich sowie am Brustkorb. Der Schweizer "Blick" berichtet, Michel hätte sich zwischenzeitlich in Lebensgefahr befunden.

Auch Pilot Vogt verletzte sich, bei ihm wurde eine schwere Gehirnerschütterung festgestellt. Die beiden weiteren Anschieber, Andreas Haas und Dominik Hufschmid erlitten leichte Verletzungen. Der deutsche Bob von Johannes Lochner kam im ersten Trainingslauf ebenfalls zu Sturz, Lochner wurde mit Verdacht auf Verletzungen an der Halswirbelsäule ins Spital gebracht.

Die Rennen in Altenberg bilden die letzte Weltcup-Station vor den Weltmeisterschaften in Winterberg (Deutschland) vom 19. Februar bis zum 3. März. (luza, 14.2.2024)