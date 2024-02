Tom Neuwirths prächtiges Theaterdebüt und Michael Köhlmeiers erschreckend realistischer Roman: Stermann und Grissemann fuhren in der Folge am Faschingsdienstag Berg-und-Tal-Bahn

ORF/Hans Leitner

"Es gibt eigentlich keinen Grund für gute Laune. Die Weltlage ist erdrückend. Die rechten Psychopathen übernehmen die Welt." Mit diesem Satz versüßten Stermann und Grissemann in "Willkommen Österreich" die Nacht. Lachszucht, brennende Fleischlaberln, der Opernball und eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anziehen eines Fracks: Das waren die Eckpfeiler in der Folge vom Faschingsdienstag. Ansonsten war es eine stimmungsgeladene Show, in der sich Erheiterndes und Wehmütiges die Waage hielten.

Stargast Thomas "Tom" Neuwirth, auch bekannt als Kunstfigur Conchita, erschien in braver Sakko-Rollkragen-Kombi. Am Donnerstag geht's bei ihm allerdings wesentlich prunkvoller zu. Als "Luziwuzi" – also Erzherzog Ludwig Viktor von Österreich, der jüngste Bruder von Kaiser Franz Joseph – feiert er im Rabenhof-Theater sein Debüt als Schauspieler. Sieht man ihn fortan vielleicht sogar im Fernsehen, zum Beispiel als "Tatort"-Kommissar? Ausschließen will Neuwirth nichts, doch das Proben und Schauspielen an sich habe er unterschätzt: "Ich glaube, ich bin selbstbewusster in dieses Projekt gegangen, aber habe dann zu meiner Ernüchterung erfahren, dass man da auch bisschen was tun muss, um schauzuspielen – aber wenn man mich lässt, dann ja." In seine exzentrische Rollenfigur könnte er sich jedoch sofort verlieben, "wenn er Schmäh hat". Dem Publikum stehe der schönste Abend ihres Lebens bevor.

Von den Brettern, die die Welt bedeuten, ging's wenig später mit dem österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier aufs Wasser. In seinem neuen Werk "Das Philosophenschiff" berichtet eine Russin im fortgeschrittenen Alter von 100 Jahren aus ihrem Leben. Gespickt ist der Roman mit historischen Tatsachen, denn die Philosophenschiffe gab es wirklich. 1922 wurden sie in Russland zu Wasser gelassen, um unerwünschte Intellektuelle aus dem Land zu schaffen.

Wer nicht nur Neuwirth, sondern auch den Autor einmal live erleben will, kann sich freuen: In der Show gab Köhlmeier bekannt, ab Herbst ebenfalls im Rabenhof aufzutreten. Er wird ein Langgedicht vortragen, einen "absolut inkorrekten Text". (Patricia Kornfeld, 14.2.2024)