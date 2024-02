Mehrere Medienhäuser und rund 500 Unternehmen, Stiftungen und Verbände in Deutschland starten eine gemeinsame Kampagne gegen Rechtsextremismus.

City-Light-Sujet von Stroer für die Kampagne "#Zusammenland". Stroer

"#Zusammenland"

Ab Donnerstag werde die Kampagne "#Zusammenland – Vielfalt macht uns stark" auf Doppelseiten in Zeitungen, im Internet und deutschlandweit auf digitaler Außenwerbung sichtbar sein, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung von "Die Zeit", "Handelsblatt", Ströer, "Süddeutsche Zeitung", "Tagesspiegel" und "Wirtschaftswoche". Sie haben die Kampagne initiiert.

Man bekenne sich zu Freiheit, Vielfalt und einer Willkommenskultur, hieß es weiter. In den vergangenen Wochen hatten in Deutschland viele Menschen gegen zunehmenden Rechtsextremismus demonstriert. Auslöser waren Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter im November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Der frühere Kopf der rechtsextremen österreichischen "Identitären", Martin Sellner, hatte bei dem Treffen über die Vertreibung von Menschen ausländischer Herkunft referiert. (APA, dpa, 14.2.2024)