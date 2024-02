Weiters stehen Schnitzler, Horváth und Bernhard am Spielplan des Festivals in der Semmering-Region - es läuft von 4. Juli bis 4. August

Maria Happel lockt mit einem neuen Studienerkenntnis zu den Festspielen Reichenau: "Theaterbesucher leben länger". Katrin Nusterer

Reichenau an der Rax - Österreichische Dramatik von Johann Nestroy bis Thomas Bernhard bildet den Schwerpunkt bei den Festspielen Reichenau 2024, deren Programm am Mittwoch durch die künstlerische Leiterin Maria Happel in Wien präsentiert worden ist. Den Auftakt macht am 4. Juli die Premiere von "Lumpazivagabundus" mit Robert Meyer, der auch wieder Regie führen wird.

Weiters stehen Arthur Schnitzlers "Anatol" (ab 5. Juli, Regie: Michael Gampe, u.a. mit Anton Widauer, Claudius von Stolzmann, Paula Nocker), "Der Ignorant und der Wahnsinnige" von Thomas Bernhard (ab 6. Juli, Regie: Hermann Beil, u.a. mit Martin Schwab, Stefan Jürgens, Julia Stemberger) und "Der jüngste Tag" von Ödön von Horváth (ab 7. Juli, Regie: Maria Happel, u.a. mit Wolfgang Hübsch, Daniel Jesch, Mercedes Echerer) auf dem Programm. Das Eröffnungsfest bei freiem Eintritt wird diesmal für 6. Juli im Kurpark angekündigt. Die Vorstellungen der Festspiele im Großen Saal und im Neuen Spielraum laufen bis 4. August.

Touristisch neu aufleben

Als Kinderstück gestaltet Angelika Messner "Die Zauberflöte" im Schloss Reichenau in einer interaktiven und musikalischen Fassung. Bei der szenischen Lesung von Angelika Hagers "Königinnen der Nacht" sind Sona MacDonald als Isadora Duncan und Maria Happel als Maria Callas zu erleben (ab 12. Juli). Außerdem führt Happel eine Gesprächsreihe, bei der als Gäste Ulrike Beimpold (14.7.) , Michael Niavarani (18.7. & 1.8.) und Robert Palfrader (28.7.).

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gedachte des verstorbenen Festivalgründers und langjährigen Intendanten Peter Loidolt: "Dank ihm und seiner Frau Renate Loidolt können wir auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken". Mikl-Leitner will in der Region Semmering und Wiener Neustadt "die Idee der Sommerfrische touristisch neu aufleben lassen". Weiters lobte sie Happels "Netzwerk an jungen Talenten", wobei ein Raunen im Publikum zu spüren war, liegt das Durchschnittsalter der Regisseure der Hauptproduktionen doch bei über siebzig Jahren.

36.000 Karten aufgelegt

Für Burgschauspielerin Maria Happel ist es die dritte Saison ihrer Festspiel-Intendanz: "Wir bleiben unserer Linie treu und widmen uns großartigen Klassikern der österreichischen Theaterliteratur." Thematisch gehe es um unterschiedliche "Zauberwelten" und die "Zwischentöne, welche dorthin führen."

36.000 Karten werden aufgelegt, der allgemeine Ticketverkauf startet am 28. Februar. Mit mehr Vormittagsvorstellungen und der Streichung der Sonntagabend-Termine wird auf Buchungsvorlieben des Publikums reagiert. Verstärkt wird auch das Bustransfer-Angebot aus Wien. (APA, red, 14.2.2024)