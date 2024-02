Die Gegner für das ÖFB-Team vor der EM: Slowakei, Türkei, Serbien und Schweiz. APA/EVA MANHART

Wien – Österreichs Fußball-Nationalteam testet im Vorfeld der Europameisterschaft in Deutschland gegen Serbien und die Schweiz. Die Mannschaft von Ralf Rangnick hat am 4. Juni (20.45 Uhr/live ORF 1) im Wiener Ernst-Happel-Stadion Serbien zu Gast und schließt das Testprogramm am 8. Juni (18.00 Uhr/live ServusTV) in St. Gallen ab.

Damit ist das Länderspielprogramm für das Frühjahr komplett. Das ÖFB-Team spielt am 23. März (18.00 Uhr) in Bratislava gegen die Slowakei und empfängt am 26. März (20.45 Uhr/beide live ORF 1) in Wien die Türkei. Alle vier Testspiel-Gegner haben sich für die EURO 2024 von 14. Juni bis 14. Juli qualifiziert. (APA, 14.2.2024)