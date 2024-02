Gläubigerschützer sehen in dem Verkauf aber einen wichtigen Schritt am Sanierungspfad. In Innsbruck wird das Kaufhaus Tyrol zum Wahlkampfthema

Unter anderem das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck steht zum Verkauf. APA/WOLFGANG EDER

Wien – Karl-Heinz Götze, Insolvenzleiter des Kreditschutzverbands KSV1870, sieht im geplanten Verkauf von Luxusimmobilien der Signa ein wichtiges "Puzzlestück" für eine geordnete Abwicklung der insolventen Signa Prime Selection AG. Die am Dienstag angekündigte Veräußerung der Assets könne wesentlich dazu beitragen, den Sanierungsplan zu einem Erfolg zu bringen, zeigte er sich am Mittwoch im Gespräch mit der APA überzeugt.

Sollten die Objekte den Besitzer wechseln, dürften gewichtige Finanzmittel in die Kassen der Signa Prime gespült werden. Die Gefahr eines Panikverkaufes, also eines Notverkaufes unter Wert, ortet Götze dabei nicht, handle es sich doch um äußert werthaltige Gebäude, die am Markt mit Sicherheit gefragt seien. Zur Veräußerung stehen in Wien das Park Hyatt, das Goldene Quartier und das Verfassungsgerichtshof-Gebäude sowie in Innsbruck das Kaufhaus Tyrol.

Kein "Firesale" zu erwarten

Dieser Einschätzung schloss sich Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes Creditreform, an. Auch er erkennt den Versuch, "möglichst viel Geld in die Signa Prime" als Unterstützung im laufenden Sanierungsverfahren zu pumpen. Einen "Firesale" erwartet Weinhofer ebenso nicht, wie er gegenüber der APA unter Verweis auf die Immobilienwerte festhielt.

Die Objekte gehören zur Signa Prime Assets GmbH, eine Tochter der Signa Prime AG, die jeweils einen dominierenden Anteil an den Gebäuden hält. Da die Immobilien in der GmbH gebündelt sind, stehen die Objekte nur im Paket zum Verkauf – ein potenzieller Käufer würde also die Gesellschaft und damit alle Gebäude inklusive bestehender Vermögenswerte und Schulden übernehmen. Der Generali-Tower in der Hauptstadt ist entgegen Medienberichten nicht Teil davon, wie es aus informierten Kreisen gegenüber der APA hieß.

Kaufhaus Tyrol wird zum Wahlkampfthema

Georg Willi (Grüne), Bürgermeister von Innsbruck, wo das Kaufhaus Tyrol mittlerweile zum Wahlkampfthema avanciert ist, erwartet sich jedenfalls bald einen Verkauf. Es werde sicher noch "einige Wochen dauern", aber er gehe von einem "hohen Interesse" aus, sagte Willi zur APA. Der Stadtchef rechnete mit einer "international renommierten Investmentbank", die zuschlagen könnte.

Er habe aber momentan keinen Hinweis auf einen konkreten potenziellen Käufer, betonte Willi. Eine solche Investmentbank, die "ihr Handwerk versteht", "viel Erfahrung im Immobiliengeschäft hat" und bereits derzeit jedes Jahr Bewertungen bei Objekten wie jenem des Kaufhaus Tyrol durchführt, läge aber für ihn quasi auf der Hand.

Dass einer seiner Konkurrenten um den Bürgermeistersessel bei der Gemeinderatswahl im April, "das Neue Innsbruck" Frontmann und ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky, am Dienstag einen "Runden Tisch" und eine "Tiroler Lösung" gefordert hatte – dem konnte Willi nichts abgewinnen. "Diese Floskel 'eine Tiroler Lösung'. Davon zu träumen bringt nichts." Außerdem habe man auch bisher nicht – "außer dass Benko Tiroler ist" – mehrheitlich von "Tiroler Geld" oder einer Tiroler Lösung gesprochen, wenn man sich die Geldquellen genau zu Gemüte führe und die internationalen Geldgeber beachte. (APA, red, 14.2.2024)