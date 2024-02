Liebe Leserin, lieber Leser,

"Das perfekte Fahrzeug für die Zombieapokalypse": So hat Elon Musk einst Teslas Cybertruck beschrieben. "Hoffen wir, dass die Zombies kein Öl oder Schmutz bei sich haben", hätte er wohl anfügen sollen. Bereits wenige Wochen nach dem offiziellen Verkaufsstart berichten nun die ersten Käufer von Rostflecken sowie korrodierten Stellen an der Karosserie des Gefährts.

Außerdem: Ein erst sieben Jahre altes Tech-Unternehmen hilft einer Vielzahl an Firmen und Konzernen dabei, die Nachrichten ihrer Mitarbeiter auf Slack, Microsoft Teams, Zoom und Co auf "firmenschädigendes Material" durchzuchecken. Das Start-up mit dem Namen Aware (vormals Wiretap) soll Konzerne auf "Gefahren in den Chats ihrer Mitarbeiter" aufmerksam machen und so auch das Feedback zur Firmenpolitik einfangen.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

