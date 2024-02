19.30 FILMFESTIVAL

Eröffnung der Berlinale 2024 3sat berichtet auch diesmal wieder von der Eröffnung des Berliner Filmfestivals, bei dem heuer auch das österreichische Historiendrama Des ­Teufels Bad von Veronika Franz und Severin Fiala im Rennen ist. Um 0.30 gibt es zudem ein Berlinale-Studio. Bis 21.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Ein Krankenwagen für Georgien Mehr als 5000 Kilometer und sechs Grenzübergänge liegen vor John Shackleton und seinen zwei Mitfahrern. Ihr Ziel: Gardabani in Georgien. Über Monate hinweg hat der 84-jährige Brite Brennholz verkauft und Hecken geschnitten, um einen aussortierten Krankenwagen zu ersteigern. Bis 20.15, Arte

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Casino Royale (GB/BHA/CZ/ D/USA 2006, Martin Campbell) Der erste ­Einsatz von Daniel Craig als James Bond im Jahr 2006 brachte der Reihe eine gelungene Frischzellenkur. An seiner Seite betört Eva Green. Bis 23.05, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Eco Das ORF-Wirtschaftsmagazin widmet sich der Machtlosigkeit der Mieter und zeigt, wie vom Sanierungspaket vor allem die Hauseigentümer profitieren. Außerdem geht es um fehlende Fachkräfte und die Zielgruppe Singles, die von Unternehmen als neue Kundschaft entdeckt wird. Bis 23.00, ORF 2

22.30 SERIENFINALE

Hafen ohne Gnade (4–6/6) (De Grâce, F 2023, Vincent Maël Cardona) Die letzten drei Folgen der französischen Miniserie über ein von Drogenhandel, Gewalt und Racheakten ­gebeuteltes Le Havre, in dem der Gewerkschafter Pierre (Olivier Gourmet) den kriminellen Teufelskreis durchbrechen will. Bis 0.55, Arte

23.00 TALK

Stöckl Das Magierduo Thommy Ten und Amélie van Tass, Russland-Experte Gerhard Mangott, Sternekoch und Autor Johann Lafer sowie Forstwirtin Andrea Pirker sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.05 THRILLER

No Country for Old Men (USA/MEX 2007, Ethan und Joel Coen) Ein Kriegsveteran findet in der texanischen Wüste eine Leiche und viel Geld, ein Killer (Javier Bardem) heftet sich an seine Fersen. Die Coen-Brüder von ihrer blutigsten Seite. Bis 1.15, ATV 2

Schnallt seinen Bock an, um zu einem Wettbewerb zu fahren: Sigurður Sigurjónsson in "Sture Böcke", WDR, 23.35 Uhr. Foto: WDR / Arsenal Filmverleih

23.35 KOMÖDIE

Sture Böcke (Hrútar, ISL/DK/N/P 2015, Grímur Hákonarson) Die Brüder Gummi und Kiddi, die in einem abgeschiedenen Tal in Island von der Schafzucht leben, sind seit Jahrzehnten zerstritten. Als eines der Tiere an Scrapie erkrankt, müssen sich die Brüder notgedrungen zusammenraufen. Melancholische Komödie voll schrägem Humor. Bis 1.05, WDR

2.40 SCIENCE-FICTION

Arrival (USA 2016, Denis Villeneuve) Denis ­Villeneuve (Blade Runner 2049) erzählt in ­seinem klugen Science-Fiction-Film melancholisch vom Erstkontakt mit Aliens. Bis 4.30, ORF 1