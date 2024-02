Dass Hacking-Tools wie der Flipper Zero für einen breiten Bereich an Anwendungen gedacht sind, demonstriert nun der Hersteller des Geräts mit einer neuen Peripherie. Das "Video Game Module" verwandelt den Flipper Zero in einen Spiele-Controller, über den das Geschehen auch gleich ausgegeben werden kann.

Kombination

Den Kern bildet dabei jener Mikrocontroller, der auch im Raspberry Pi Pico sitzt: der RP2040. Dieser wird für den gewählten Einsatz leicht übertaktet betrieben und mit 264 KByte SRAM kombiniert. Damit das ganze auch vollwertig zur Spielsteuerung taugt, wurden ein Gyroskop sowie ein Beschleunigungssensor verbaut. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Einsatzszenarien: Über einen HDMI-Ausgang kann der Flipper Zero mit einem Monitor verbunden werden, um dort direkt auf dem Gerät laufende Spiele darzustellen.

Das Flipper Zero "Video Game Module" passt optisch perfekt zum Hacking-Tool Flipper

Allzu große Erwartungen sollte man dabei nicht hegen, die Auflösung ist mit 640 x 480 Pixel bei 60 Hertz stark begrenzt. Viel mehr würde die Hardware aber ohnehin nicht hergeben, zudem ist das noch immer erheblich mehr als die 128 x 64 Pixel des Flipper Zero Displays.

Kontrolle übernehmen

Alternativ kann diese Kombination aber auch als Spiele-Controller verwendet werden, also etwa via Bluetooth oder USB mit einem Computer verbunden werden. Wer will, kann so den Flipper Zero auch als Maus zur Steuerung von Computer, Tablet oder Smartphone verwenden. Damit das auch klappt, gibt es eine passende App für den Flipper Zero, die installiert werden muss.

Das Game Module dockt direkt an den Flipper Zero an, es verwendet auch das gleiche optische Design, damit die beiden Komponenten gut zusammenpassen. Theoretisch ließe es sich mit alternativer Firmware aber auch separat verwenden. Der Hersteller bietet extra für dieses Modul mit Scoppy auch ein eigenes digitales Oszilloskop an, der Spieleklassiker Arkanoid wird ebenso mitgeliefert wie die Flipper Zero Game Engine zur Entwicklung eigener Titel.

Das Video Game Modul kann ab sofort direkt beim Hersteller für 50 Euro bestellt werden. (apo, 14.02.2024)