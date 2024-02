Die Fans von Slovan Bratislava – natürlich nicht alle – gelten als gewaltbereit. In Graz wird ein Fanmarsch befürchtet. REUTERS

Ticker: Sturm Graz vs. Slovan Bratislava, Do., 18.45 Uhr

Matej Zima tut erst gar nicht so, als würde er solche Anrufe jeden Tag bekommen. "Selbst wenn ich drei T-Shirts angehabt hätte: Ich hätte alle drei durchgeschwitzt", sagte er dem slowakischen Nachrichtenportal Denník N. Zima ist beim Fußballklub der slowakischen 12.000-Einwohner-Stadt Zlaté Moravce für den Social-Media-Auftritt zuständig. Als irgendwann Ende Jänner sein Telefon läutete, war am anderen Ende Jaroslav Tvrdík, ehemaliger tschechischer Verteidigungsminister und Präsident des Prager Großklubs Slavia.

Ob Zlaté Moravce denn für ein Testspiel vor Beginn der Frühlingssaison zur Verfügung stehe, wollte Tvrdík wissen. Sportlicher Spoiler: Ja, Zlaté Moravce stand natürlich zur Verfügung – und verlor vorletzten Sonntag in Prag wenig überraschend mit 1:4. Wesentlich mehr Aufregung aber gab es rund um die Entstehungsgeschichte der Partie, zumal sie auf eine politisch höchst umstrittene Begegnung zweier anderer Vereine zurückgeht: Der slowakische Rekordmeister Slovan Bratislava nämlich, der am Donnerstag im Hinspiel der Conference- League-Zwischenrunde bei Sturm Graz antritt (18.45 Uhr, Servus TV), hatte erst im Jänner in Katar ein Freundschaftsspiel gegen den russischen Klub Dynamo Moskau absolviert. Im Zusammenhang mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine erntete Slovan dafür harsche Kritik im In- und Ausland – auch deshalb, weil russische Teams von europäischen Wettbewerben vorerst ausgeschlossen sind.

Sprengkraft

Slovan war sich der Sprengkraft offenbar bewusst: Das Match war vom Verein nach außen hin kaum kommuniziert worden, während Dynamo Moskau es über seine Vereinskanäle sogar live übertrug. Auf Medienanfragen aus der Slowakei reagierte Slovan-Besitzer Ivan Kmotrík einigermaßen zugeknöpft: "Mit wem sollen wir denn sonst spielen?", fragte er zurück und verwies darauf, dass eben auch Dynamo Moskau gerade auf Trainingslager in Katar war. Zudem habe man zum Trainieren einen ebenbürtigen Gegner gesucht: "Gegen Zlaté Moravce können wir auch in der Slowakei spielen."

Dass Kmotrík über Zlaté Moravce – derzeit slowakischer Tabellenletzter, aber immerhin Erstligist – auf diese Art die Nase rümpfte, bekam man auch in Prag mit. Und so kam es schließlich zum Anruf von Slavia-Präsident Tvrdík, der kurzerhand ein geplantes Freundschaftsspiel gegen Tabellenführer Slovan Bratislava absagte, um stattdessen ausgerechnet Schlusslicht Zlaté Moravce zum Trainingsmatch in die tschechische Hauptstadt einzuladen. Der Erlös des Spiels sollte der Ukraine zugutekommen.

"Zum Krieg in der Ukraine haben wir wohl eine andere Ansicht als die Klubführung von Slovan", sagte Slavia-Boss Tvrdík, ein Sozialdemokrat, zur slowakischen Tageszeitung Sme. Die Heftigkeit der Reaktion hat wohl auch damit zu tun, dass Slovan Bratislava schon in der Vergangenheit für Kontroversen gesorgt hat. Als sich kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine fast alle slowakischen Erstligisten in ihren Stadien hinter einem Transparent mit der Aufschrift "Stopp dem Krieg" ablichten ließen, machte Slovan nicht mit. Man wolle "Politik und Sport nicht vermischen", heißt es seither gebetsmühlenartig in der Vereinsspitze.

Vielleicht sieht Ivan Kmotrík jun., Slovan-Generaldirektor und Sohn des gleichnamigen Klubbesitzers, genau das jedoch anders: 2019 verurteilte ihn ein Gericht zu einer Geldstrafe von 5000 Euro, weil er nach einem Ligaspiel auf dem Platz mit hochgestrecktem rechtem Arm "Heil Hitler" gerufen haben soll. Bereits vorher hatte ihm der slowakische Verband wegen grob unsportlichen Verhaltens eine Geldbuße von 10.000 Euro aufgebrummt.

Auch aus den Reihen der Slovan-Anhänger, die mit jenen der Wiener Austria in einer Fan-Freundschaft verbunden sind, gab es bereits düstere Nachrichten. Trauriger Höhepunkt: "Ultras" zeigten 2015, als sich die Flüchtlingskrise zuspitzte, bei einem Jugendspiel des Vereins ein Transparent mit der Aufschrift "Refugees Welcome". Seine eigentliche Bedeutung erhielt das Banner aber erst durch die Illustration: Es waren Schienen ins Konzentrationslager. Und daneben ein Smiley.

Sicherheitsbereich

Die steirischen Behörden sind jedenfalls gewarnt. Sturm gegen Slovan gilt als Hochrisikospiel. Ein Sicherheitsbereich rund um die Merkur-Arena wird daher ausgerufen, er umfasst einen Radius von 500 Metern. Oberstleutnant Willibald Gutschi leitet den Polizeieinsatz, er möchte die Konzepte im Vorfeld nicht öffentlich bekanntmachen. "Man muss stets besonnen agieren und sich mit Informationen zurückhalten."

Sturms Trainer Christian Ilzer sprach natürlich am Tag vor dem Match, prinzipiell gab er sich optimistisch: "Wir müssen alles raushauen, um zu bestehen. Ich glaube an meine Mannschaft." (Gerald Schubert, 15.2.2024)