Coco Chanel wird in der zehnteiligen Serie "The New Look" von Juliette Binoche als widersprüchliche Figur dargestellt. Apple TV+

Die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein. Da wäre Coco Chanel, die Erfinderin des "Kleinen Schwarzen", impulsiv und als Selbstständige um ihr Unternehmen ringend. Und dann ihr "Gegenspieler" Christian Dior. Zurückhaltend, zögerlich, für das Modehaus von Lucien Lelong am liebsten an den Stoffen arbeitend. Später wird er den Frauen mit dem "New Look" eine schmale Taille verordnen.

Sie sind die beiden Protagonisten einer zehnteiligen Modeserie für Apple TV+, für die kaum einen Aufwand gescheut wurde. Das beginnt bei der Besetzung. Juliette Binoche mimt Coco Chanel, Christian Dior wird dargestellt von Ben Mendelsohn, seine Schwester Catherine Dior von "Game of Thrones"-Star Maisie Williams, John Malkovich ist Lucien Lelong. Glenn Close spielt die Modeikone Carmel Snow, Chefredakteurin von "Harpers's Bazaar". Aber nicht nur das. Die Serie wurde ausschließlich an Originalschauplätzen in Paris gedreht. Zum Start sind die ersten drei Folgen zu sehen, in den nächsten Wochen folgen sieben weitere Episoden.

Christian Dior (Ben Mendelsohn) ist ein zurückhaltender Grübler, der sich am liebsten im Atelier aufhält. Apple+

Mit der historischen, fiktionalisierten Serie hat man sich viel vorgenommen: In "The New Look" geht es nämlich um mehr als die glamourösen Seiten einer elitären Modewelt, um mehr als Silhouetten und Rocklängen oder gar eine trockene Abhandlung eines Stücks Modegeschichte.

Die Handlung ist als Rückblick angelegt. Während Coco Chanel im Rahmen einer Pressekonferenz ihrem Unmut über den unliebsamen Konkurrenten Christian Dior Luft macht, soll der gefeierte Designer Studenten und Studentinnen der Sorbonne seine Geschichte erzählen – es ist das Jahr 1955. "Stimmt es, dass Sie für die Frauen der Nazis Kleider entworfen haben?", fragt eine Studentin. "Ja", sagt der Designer, es gebe aber immer auch eine andere Wahrheit – und holt aus.

Es folgt ein Rückblick auf die 40er-Jahre. Der Umgang von Chanel, Dior und Kollegen mit den Nazis, die Paris besetzt haben, steht im Zentrum der ersten Folgen. Man könnte auch sagen: Diese Serie dreht sich um nicht weniger als um Mode und Moral.

Ein Langzeitprojekt

Herausgekommen ist ein ambitionierter Zehnteiler. Und eine vielschichtige Darstellung zweier großer Modenamen des vergangenen Jahrhunderts. Da ist Coco Chanel, die im Ritz, dem Hauptquartier der Deutschen, residiert, und ihre Verbindung mit einem Nationalsozialisten, die sie nach dem Krieg abschütteln will. Christian Dior wiederum entwirft für den Couturier Lucien Lelong, der während der vierjährigen deutschen Besatzung auch die Frauen der Nationalsozialisten einkleidet. Gleichzeitig hat Dior Angst um seine Schwester Catherine, die als Widerstandskämpferin ins KZ Ravens­brück deportiert wird.

Catherine Dior, die Schwester des Designers, wird dargestellt von "Game of Thrones"-Star Maisie Williams. Apple+

Es verwundert wenig, dass diese Serie ein Langzeitprojekt war. Autor, Regisseur und Produzent Todd A. Kessler, der den Schauspieler Ben Mendelsohn vor fast zehn Jahren für die Netflix-Serie "Bloodline" besetzte, arbeitete über mehrere Jahre am Drehbuch. So besteht eine Stärke von "The New Look" auch darin, dass die Serie nicht nur für Modefans gemacht ist: Ja, es geht um die femininen Silhouetten der 50er-Jahre, die den Optimismus der Nachkriegsjahre modisch dokumentieren. Doch Dior und Chanel kommen in der zugespitzten Konkurrenzsituation den Zuschauern nicht in erster Linie als Designer und Designerin nahe. Hier werden sie zu ebenso lebendigen wie widersprüchlichen Charakteren. Das wird vor allem im Vergleich klar. Die Darstellung des baskischen Modemachers Cristóbal Balenciaga in der gleichnamigen Disney+-Serie fällt dagegen ziemlich blass aus.

"New Look" wird sich übrigens mit einer weiteren Miniserie messen können. Daniel Brühl gibt auf Disney+ in sechs Folgen "Kaiser Karl", den 2019 verstorbenen Tausendsassa Karl Lagerfeld. Die Serie setzt 1972 ein – nach dem Tod Coco Chanels. (Anne Feldkamp, 15.2.2024)

"The New Look" ist zu sehen bei Apple TV+.