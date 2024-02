Der Mercedes-AMG F1 W15 soll einen Kurswechsel markieren. AFP/MERCEDES/-

Silverstone – Der Mercedes-Rennstall hat am Mittwoch sein neues Auto für die diesjährige Formel-1-Saison präsentiert. Der Mercedes-AMG F1 W15 markiert laut den Verantwortlichen einen Kurswechsel nach den wenig erfolgreich verlaufenen Jahren 2022 und 2023, mit dem die Rückkehr an die Spitze gelingen soll. "Wir wissen, dass wir einen Berg zu erklimmen haben", sagte Teamchef Toto Wolff. Optisch feiert Silber in der letzten Mercedes-Saison von Rekordchampion Lewis Hamilton ein Comeback.

Bereits nach dem enttäuschenden Auftakt-Grand-Prix 2023 in Bahrain hatte das Team das technische Grundkonzept überdacht und eine neue Richtung in der Entwicklung eingeschlagen. Zum Saisonabschluss verbuchte Mercedes mit Hamilton und George Russell Platz zwei in der Konstrukteurs-WM hinter Red Bull. "In diesem Sport gibt es keine Wunder", betonte Wolff in Silverstone. "Aber unser Ehrgeiz und unsere Entschlossenheit sind stark. Seit wir diesen neuen Kurs eingeschlagen haben, ist die Entwicklung gut vorangekommen."

Hamiltons Abschiedstournee

Hamilton schließt sich im kommenden Jahr Ferrari an, versprach aber, während seiner Abschiedstournee das Beste für Mercedes zu geben. "Wenn man sich im Auto nicht wohlfühlt, kann man nicht die maximale Performance abrufen", erklärte der Brite. "Ein stabileres, berechenbareres Auto wird es uns ermöglichen, nicht nur das Potenzial des Autos, sondern auch von uns selbst als Fahrern auszuschöpfen."

Wolff war vor rund zwei Wochen von Hamilton informiert worden, dass er ab 2025 für den Rivalen aus Italien antreten wird. "Wir wollen ihm unbedingt noch mal ein schnelles Auto geben", beteuerte der Wiener. Russell meinte: "Es war nicht einfach, aber ich glaube fest daran, dass die Reise, die wir hinter uns gebracht haben, uns auf lange Sicht stärker machen wird."

Laut Technikdirektor James Allison wurde hart an den Schwachstellen gearbeitet. "Ein großer Schwerpunkt war die Verbesserung der unberechenbaren Hinterachse des Vorgängers", sagte er. Das Ziel sei gewesen, dass beide Achsen, "aber vor allem die Hinterachse, eine bessere Kontrolle über den Reifen haben als beim W14". Neu sind unter anderem das Chassis und das Getriebegehäuse, besonders viel Arbeit wurde aber in den Unterboden gesteckt. Diesem kommt in der aktuellen Bodeneffekt-Ära in puncto Aerodynamik entscheidende Bedeutung zu.

Ein weiterer sichtbarer Unterschied am W15 ist die Lackierung. In dem Jahr, in dem die legendären "Silberpfeile" ihr 90-jähriges Jubiläum feiern, kehrt das berühmte Silber zurück, und zwar auf der Nase des Fahrzeugs. Das Schwarz der vergangenen Jahre ist aber weiterhin großflächig präsent.

Zuversicht bei McLaren

Das neue Formel-1-Auto MCL38 von McLaren hat am Mittwoch in Silverstone bereits erste Runden auf der Rennstrecke gedreht. CEO Zak Brown hat sich für diese Saison nicht nur Podiumsplätze, sondern auch Siege zum Ziel gesetzt. "Wir fühlen uns gut, es war ein guter Winter. Wir sind mit der Entwicklung zufrieden", sagte Brown Sky Sports. "Natürlich weiß man nie, was die Konkurrenz macht, aber wir haben definitiv das Gefühl, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben."

Der ehemalige Weltmeister-Rennstall belegte 2023 mit dem Briten Lando Norris und dem australischen Rookie Oscar Piastri den vierten Gesamtrang. Norris stand sieben Mal auf dem Podium, darunter waren sechs zweite Plätze, während Piastri in Katar Zweiter und in Japan Dritter wurde. Bei seinen 104 Grand-Prix-Starts hat Norris noch kein Rennen gewonnen. Den bisher letzten McLaren-Sieg holte Daniel Ricciardo 2021 in Monza.

"Ich freue mich darauf, das Auto (bei den Testfahrten; Anm.) in Bahrain auszuprobieren. Ich habe volles Vertrauen in das Team, dass wir nach dem Umschwung in der letzten Saison weiter vorankommen werden", sagte Norris. "Die Lackierung des neuen Autos sieht großartig aus, und es macht Spaß, heute auf die Strecke zu gehen." Der MCL38 erscheint wieder in schwarz-orange, im Erscheinungsbild gibt es nur geringfügige Änderungen zum Vorgängermodell.(APA, Reuters, red, 14.2.2024)