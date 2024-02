Die Suche nach ihrer Tochter Jenni ist für Brigitte Scharinger zur Lebensaufgabe geworden. Die 21-jährige Jenni wird seit Jänner 2018 vermisst, Brigitte Scharinger ist sich sicher: "Es war Mord", sagt sie in der neuen ORF-"Schauplatz"-Reportage "Fall ungelöst". Reporterin Julia Kovarik hat darin mit Angehörigen von vier vermissten Frauen gesprochen. Endlich Gewissheit zu haben, das wünschen sich alle.

Im ORF-"Schauplatz" geht es am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2 um vier Fälle, die als ungelöst gelten, die Polizei weiß nicht, was passiert ist. Durch die Berichterstattung hoffen die Familien auf neue Hinweise. In Linz suchen Kimberly und Michael ihre Mutter Christa. Sie ist Mitte Oktober 2023 verschwunden. Christa habe bei einem Bekannten übernachtet und sei dann spurlos verschwunden. Der Bekannte will nicht mit ihnen sprechen. Die Polizei sieht keinen Grund anzunehmen, dass diese Bekannt etwas mit Christas Verschwinden zu tun hat. "Mann muss mit dem Schlimmsten rechnen", sagt Michael, "wenn sie bei Freunden oder woanders wäre, hätte sie sich schon längst gemeldet", ist er überzeugt.

Christa wird vermisst, ihr Sohn Michael und ihre Tochter Kimberley haben eine große Suchaktion gestartet. Foto: ORF

In Lustenau trifft Kovarik Christina Albrecht, ihre Tochter Gloria ist vor sechs Jahren verschwunden, Gloria war damals 26 Jahre alt, hat ihr Studium in Wien beendet und ist damals übergangsmäßig bei ihrer Mutter eingezogen. Ein halbes Jahr nach ihrem Verschwinden wurden Teile ihres Skeletts in den Bergen gefunden, "ich möchte wissen, wie sie zu Tode gekommen ist, warum, wann und wo", sagt Glorias Mutter. Dann könnte sie abschließen. Es sind viele Fragen offen, etwa wie Gloria in dieses unwegsame Gelände kam, "dort spaziert man nicht einfach hin", sagt Christina Albrecht.

Suche nach Jenni

Im Weinviertel sucht Brigitta Scharinger, die Mutter der verschwundenen Jenni, weiter nach ihrer Tochter. Sie ist davon überzeugt, dass Jenni von ihrem damaligen Freund ermordet und vergraben wurde. Beweise gibt es dafür keine. Von einem Hellseher hat sie Koordinaten geschickt bekommen, Kovarik begleitet Brigitta Scharinger bei ihrer Suche. Hellseher Michael erklärt, wie er solche "Hotspots" aufspürt. Geld verlangt er nicht.

Brigitta Scharingers 21-jährige Tochter Jenni verschwand im Jänner 2018. Foto: ORF

Schon im vergangenen Jahr hat Julia Kovarik Brigitta Scharinger bei ihrer Suche im Hollabrunner Wald begleitet und auch mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, der Anfangsverdacht gegen Jennis Ex-Freund habe sich nicht erhärtet. Jennis Freundinnen erzählen, dass ihr damaliger Freund sie kontrollieren wollte, die Treffen mit ihren Freundinnen wurde immer weniger.

Im Zuge ihrer Recherchen ist Kovarik auch auf einen älteren Fall gestoßen, im Suchgebiet von Brigitte Scharinger wurde ein Skelett gefunden, laut Gerichtsmedizin lag es dort schon mehrere Jahrzehnte. Dabei könnte es sich um Gabi handeln, die 1990 verschwunden ist, glaubt Christian Mader vom Verein "Österreich findet Euch", er war damals Polizist und Gabi sein erster Fall.

Regina sucht seit 34 Jahren nach ihrer Schwester. Foto: ORF

Kovarik zeigt Archivaufnahmen von damals, auch ein Interview mit ihrer Mutter. Mader denkt noch oft an diesen Fall, erzählt er und besucht gemeinsam mit Kovarik Gabis Schwester. Auch um eine DNA-Probe zu bekommen, um sie mit dem Skelett aus dem Weinviertel abzugleichen. Gabi soll damals Streit mit ihrem Brieffreund aus dem Weinviertel gehabt haben, für ihre Schwester ist er der Schuldige. Laut DNA-Abgleich gibt es keine Übereinstimmung mit Gabi und dem gefundenen Skelett.

Im Fall der verschwundenen Christa aus Linz rekonstruiert Kovarik gemeinsam mit den Angehörigen den Abend, an dem Christa verschwunden ist, laut Zeugen wollte sie zu einem Bekannten nach Hause fahren. Kovarik spricht mit einer Kellnerin, mit einem Lokalbesucher, der Christa gekannt hat. "Von der Polizei wird zu wenig getan", glaubt einer.

Angehörige auf der Suche nach Christa, sie ist im Oktober in Linz verschwunden. Foto: ORF

Wissen, was war

Es gehe Eltern nie um das Ausmaß der Strafe, "es geht um die Wahrheit und darum, dass man weiß, was war", sagen die Mütter von Jenni und Gloria. Jennis Vater – er war war bisher in Medien nicht präsent – hat 50.000 Euro gespart, das Geld soll an denjenigen gehen, der ihm Jenni bringt. Und Glorias Mama sucht nach einem Weg, wie sie abschließen kann, auch ohne die Wahrheit zu kennen, "aber ich finde keinen". Die Polizei geht davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt, aber auch für die Ermittler sind viele Fragen offen. Wie Gloria zu Tode gekommen ist, konnte bisher nicht geklärt werden. (Astrid Ebenführer, 15.2.2024)