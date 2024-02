Die Waffe soll sich gegen Satelliten, nicht aber gegen Menschen richten. via REUTERS/MethaneSAT

Washington/Moskau – Bringt Russland Atomwaffen ins Weltall? geht es nach Geheimdienstinformationen der USA, könnte genau das der Fall sein. Der US-Kongress und Verbündete der Vereinigten Staaten sollen darüber informiert worden seien, dass Russland an einer nuklearen Antisatellitenwaffe arbeitet. Das berichteten mehrere US-Medien Mittwochabend (Ortszeit).

All das klinge zwar besorgniserregend, zugleich hätten mehrere Kongressabgeordnete betont, dass keine unmittelbare Gefahr für die USA oder ihre Interessen bestünde, schreibt etwa CNN. Das Abwehrsystem sei noch nicht in der Umlaufbahn, auch sei unklar, wie weit die Technologie fortgeschritten sei. Auch seien keine Waffen im Spiel, die für Angriffe auf Menschen eingesetzt würden. Die "Washington Post" wiederum zitiert einen Abgeordneten, der von einem "geostrategischen Gamechanger" spricht.

Russland spricht von "Trick" der USA

Aus Russland kam Donnerstagfrüh prompt ein Dementi. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies die Warnung der USA zurück und sprach von einem "Trick" des Weißen Hauses, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete.

Dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius liegen bisher keine Erkenntnisse darüber vor, dass Russland möglicherweise atomare Antisatellitenwaffen im Weltraum stationieren will. "Diese Meldungen sind meines Wissens sehr, sehr neu, jedenfalls für mich", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Man werde sich darüber mit den Partnern unterhalten.

Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps sagte in Brüssel, er wolle nicht direkt auf mögliche neue Erkenntnisse in dem Bereich eingehen. Er sagte lediglich allgemein, man wisse, dass Gegner immer nach neuen Wegen der Kriegsführung suchen würden. Man müsse bereit für Herausforderungen im Weltraum und im Cyberbereich sein. Der kanadische Verteidigungsminister Bill Blair nannte die Berichte besorgniserregend.

Antisatellitenwaffen auf der Agenda

Mit dem System A-235 PL-19 Nudol entwickelte Russland bereits eine Antisatellitenwaffe und Hyperschallrakete. Im November 2021 testete Russland die Waffe an einem russischen Satelliten, was einen Aufschrei der Empörung nach sich zog, da die Trümmer des Satelliten die Crew der Raumstation ISS in Gefahr gebracht haben sollen. Auch andere Staaten, darunter die USA oder China, haben in der Vergangenheit Antisatellitenwaffen getestet.

Um gegen Angriffe auf Satelliten besser reagieren zu können, hatte die Nato bereits 2021 beschlossen, dass Angriffe aus oder im Weltraum künftig nach Artikel 5 zur kollektiven Verteidigung als Bündnisfall behandelt werden können – also so wie zuvor Angriffe auf dem Boden oder im Luft-, See- oder Cyberraum.

Begründet wurde der Schritt unter anderem damit, dass Angriffe auf Satelliten im Fall eines Krieges genutzt werden könnten, um Teile des öffentlichen Lebens lahmzulegen. So könnten zum Beispiel die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Handynetze oder Navigationssysteme für den Straßen-, See- und Luftverkehr schwer beeinträchtigt werden. (APA, miwi, 15.2.2024)