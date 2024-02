Die Waffe soll sich gegen Satelliten, nicht aber gegen Menschen richten. via REUTERS/MethaneSAT

Washington/Moskau – Bringt Russland Atomwaffen ins Weltall? geht es nach Geheimdienstinformationen der USA, könnte genau das der Fall sein. Der US-Kongress und Verbündete der Vereinigten Staaten sollen darüber informiert worden seien, dass Russland an einer nuklearen Antisatellitenwaffe arbeiten. Das berichten mehrere US-Medien am Mittwochabend (Ortszeit).

All das klinge zwar besorgniserregend, zugleich hätten mehrere Kongressabgeordnete betont, dass keine unmittelbare Gefahr für die USA oder ihre Interessen bestünden, schreibt etwa "CNN". Das Abwehrsystem sei noch nicht in der Umlaufbahn, auch sei unklar, wie weit die Technologie fortgeschritten sei. Auch seien keine Waffen im Spiel, die für Angriffe auf Menschen eingesetzt würden. Die "Washington Post" wiederum zitiert einen Abgeordneten, der von einem "geostrategischen Gamechanger" spricht.

Russland spricht von "Trick" der USA

Aus Russland kam Donnerstagfrüh prompt ein Dementi. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies die Warnung der USA ab und sprach von einem "Trick" des Weißen Hauses, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete.

Mit dem System A-235 PL-19 Nudol entwickelt Russland bereits eine Antisatellitenwaffe und Hyperschallrakete. Im November 2021 testete Russland die Waffe an einem russischen Satelliten, was einen Aufschrei der Empörung nach sich zog, da die Trümmer des Satelliten die Crew der Raumstation ISS in Gefahr gebracht haben soll. Auch andere Staaten, darunter die USA oder China haben in der Vergangenheit Antisatellitenwaffen getestet. (miwi, 15.2.2024)