Heidi Klum bekommt 2025 eine neue Show auf ProSieben. AFP/ROBYN BECK

Am Donnerstag startet auf ProSieben die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Im Rennen sind mit Maximilian (21) und Kadidja (21) aus Wien zwei österreichische Teilnehmer. Erstmals nehmen auch Männermodels teil.

Mehr Neues verrät ProSieben-Senderchef Hannes Hiller im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung". Neben "Germany's Next Topmodel" könnte es bald eine weitere Show mit Heidi Klum geben. "Erst letzte Woche war ich bei Heidi in L.A., weil wir intensiv an einer neuen Show mit ihr für 2025 arbeiten", sagte Hiller. "Wir glauben, dass die Zuschauer Lust haben, mehr Heidi Klum auf ProSieben zu erleben."

In dem Interview betont Hiller das Bekenntnis zu eigenen Inhalten: Den Kampf ums junge Publikum dürfe man "nicht aufgeben". (prie, 15.2.2024)