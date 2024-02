Die Verkehrskontrolle läuft künftig vollständig digital ab, wenn man das möchte. Der Zulassungsschein ist nun ebenfalls Teil der eAusweise-App. IMAGO/Andreas Stroh

Wer schon einmal in eine Verkehrskontrolle geraten ist, kennt das vermutlich: Die Geldbörse mit dem Führerschein darin liegt daheim, und der Zulassungsschein ist im Handschuhfach auch nirgendwo zu finden. Denn natürlich liegt er im Auto, auch wenn man das nicht tun sollte. In Zukunft wird man in dieser Situation nicht mehr Strafe zahlen müssen, zumindest solange man sein Smartphone dabeihat. Denn: Nach dem Führerschein ist seit der Nacht auf Donnerstag auch der Zulassungsschein digital in der App "eAusweise" zu finden.

Die Idee dahinter: Der gesamte Ablauf einer Verkehrskontrolle soll mit dem Smartphone abgewickelt werden. Künftig reicht ein QR-Code, und man kann Zulassung sowie Führerschein gleichzeitig vorweisen. Den gelben Harmonika-Waschzettel oder die Scheckkarte muss man nicht mehr zwingend mitführen.

Mit dem QR-Code durch die Verkehrskontrolle

Um den digitalen Zulassungsschein in der App "eAusweise" zu laden, muss die App "Digitales Amt" am selben Gerät installiert und eine ID-Austria in Vollfunktion vorhanden sein. Die Basisvariante reicht nicht. Weitere Voraussetzungen sind ein aktivierter Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung am Handy sowie der Besitz eines gültigen österreichischen Zulassungsscheins auf den eigenen Namen. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, dann kann der Zulassungsschein in der App "eAusweise" geladen werden.

Sind mehrere Fahrzeuge auf eine Person zugelassen, dann werden die Daten für alle Fahrzeuge geladen. Steht zusätzlich zum Auto noch ein Motorrad oder ein Anhänger in der Garage, werden auch diese Zulassungsscheine in die App geladen. Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Zulassungsbesitzgemeinschaft können die Zulassungsdaten laden.

Gerät man in eine Verkehrskontrolle, kann man in der "eAusweise"-App einen kurzzeitig gültigen QR-Code generieren. Die Polizistin oder der Polizist scannt diesen QR-Code und kann so die notwendigen Daten prüfen. Um eine im STANDARD-Forum häufig gestellte Frage zu beantworten: Ja, die Polizei kann auch die digitale Lenkerberechtigung entziehen, und zwar ganz einfach über eine Schaltfläche in der App am dienstlichen iPhone, wie bei der Präsentation des Ablaufs einer Verkehrskontrolle in der Rossauer Kaserne am Donnerstag demonstriert wurde.

Staatssekretär Florian Tursky und Innenminister Gerhard Karner (OStS Tursky, Innenminister Karner (ÖVP) informieren über den Digitalen Zulassungsschein. ORF

Aber zurück zur Zulassung: Aktuell gilt der Zulassungsschein nur in Österreich. Im Zuge der Eidas-Verordnung sollten die österreichischen Ausweise spätestens ab 2026 auch in anderen EU-Ländern gelten. Dass diese aber von allen EU-Staaten fristgerecht umgesetzt werden kann, gilt als eher unwahrscheinlich. Bis der digitale Zulassungsschein also auch in Deutschland gilt, könnte es noch über 2026 hinaus dauern. Aktuell sei man in Gesprächen mit den Nachbarländern, ob und wie sie die digitalen Ausweise von Herr und Frau Österreicher schneller akzeptieren könnten, sagt Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP).

So kommen Sie zum digitalen Zulassungsschein:

1. In der App "eAusweise" unten "Ausweise" auswählen

2. Auf "Ausweis hinzufügen" drücken

3. Zulassungsschein auswählen, anschließend zweimal mit "Weiter" bestätigen

4. Auf "Weiter zu Anforderungen" drücken

5. Die Option "Zulassungsschein laden" auswählen

6. Man wird gefragt, ob man persönlich eine Kfz-Zulassung besitzt. Ist die Antwort nein, gibt es auch keine Zulassung und damit keinen Zulassungsschein; ist die Antwort ja, dann auf "Weiter" drücken

7. Nutzungsbedingungen lesen und mit "Weiter" bestätigen

8. Identität bestätigen: Es öffnet sich die App "Digitales Amt". Hier muss man sich mit einem Fingerabdruck oder Gesichtsscan anmelden (die berühmte ID-Austria)

9. Anschließend werden die Daten in die App "eAusweise" geladen, und man kann den Vorgang abschließen

So sieht der Zulassungsschein für einen Pkw sowie einen Anhänger in der App "eAusweise" aus. Screenshot/DER STANDARD

Weitergabe aktuell noch nicht möglich

Der digitale Zulassungsschein kann gemeinsam mit dem digitalen Führerschein oder unabhängig davon genutzt werden. Bei der Verkehrskontrolle können maximal ein Zulassungsschein und der Führerschein gemeinsam vorgewiesen werden. Soll die Zulassung von zwei Fahrzeugen (beispielsweise ein Anhänger) vorgezeigt werden, müssen dafür zwei separate QR-Codes generiert werden. Eine Weitergabe des Zulassungsscheins an Familienmitglieder oder Kollegen ist aktuell nicht möglich – diese Funktion soll im Lauf des Jahres noch folgen. In diesem Fall muss man auf den gelben Papierzettel oder die Plastikkarte zurückgreifen.

"Gemeinsam mit dem digitalen Führerschein reicht es in Zukunft innerhalb Österreichs, nur noch sein Smartphone mitzuführen", sagt Tursky. Laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) werden aktuell neue Smartphones für die Polizei angeschafft. 32.000 Stück sollen für die Beamtinnen und Beamten besorgt werden, dazu noch 3.000 Tablets für die Streifenwagen. Tursky kündigt die nächsten Digitalisierungsschritte für 2024 mit dem Personalausweis an, eine Digi-E-Card ist ein weiteres Projekt, an dem gemeinsam mit dem Sozialministerium gearbeitet werde. (Peter Zellinger, Georg Dittlbacher, 15.2.2024)