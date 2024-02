Dating-Apps wie Grindr oder Tinder haben den Weg dafür geebnet, mit Menschen in anderen Ländern in, sagen wir, "erweiterten kulturellen" Austausch zu treten. Das Reisemagazin "Fodors" hat sich die Statistiken einschlägiger Anbieter angesehen und jene Destinationen herausgefiltert, die sich besonders gut für ein sexuelles Abenteuer eignen.

Das beste Land, um ein Date zu finden: Indien

Indien zählt zu den Ländern mit den meisten aktiven Userinnen und Usern von Dating-Apps. AFP/PAWAN SHARMA

Betrachtet man die Nutzerdaten der drei weltweit beliebtesten Dating-Apps (Tinder, Bumble, Grindr), sind die Länder mit den meisten aktiven Nutzerinnen und Nutzern die USA, Indien, Brasilien, Frankreich und Mexiko. Wenn es nur um Zahlen geht, erhöhen Millionen lokaler Nutzer in jedem Zielland die Chancen auf einen Kontakt. In Indien gibt es über eine Milliarde Menschen. Einer von ihnen wird sicher auch zu "mehr" bereit sein. Auf der anderen Seite sind London, Paris, Mexiko-Stadt, Bogotá und Manchester die am meisten "erforschten Städte" von Grindr. Dies sind die fünf Städte, in denen die Nutzer am häufigsten aus dem Ausland nach ihrem nächsten potenziellen Reiseflirt suchen.

Bestes Land für bisexuelle Reisende: Irland

Irland hat in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte bei den LGBTIQ-Rechten gemacht, befindet "Fodors". Wer nach Irland reist, wird eine hohe Dichte an Dating-App-Nutzern vorfinden, die sich als bisexuell bezeichnen. Neuseeland, Kanada, die USA und Australien runden die Top fünf ab.

Das beste Land, um einen "Sugar Daddy" zu finden: USA

Das Ergebnis sollte nicht überraschen, heißt es bei "Fodors": In den USA gibt es eine große Anzahl einsamer, finanziell stabiler älterer Männer, die junge, abenteuerlustige, allein reisende Frauen suchen. Wenn man also auf der Suche nach finanzieller Freiheit sei, sollte man eine Reise in die USA planen, liest man. Weitere Reiseziele, wo Sugar-Daddy-Sugar-Baby-Beziehungen üblich sind, laut den Statistiken: Nigeria, Kanada, Australien und Südkorea.

Das beste Land für einen Dreier oder Gruppensex: Australien

Wenn es um sexuelle Befreiung und Interessenvielfalt geht, sind die Australier unangefochten die Größten. EPA/JEROME FAVRE

Laut Grindrs Unwrapped-Daten aus dem Jahr 2023 haben vor allem Nutzer in Australien, Großbritannien, Irland, Neuseeland und den USA in ihren Profilen Interesse an sexuellen Begegnungen mit mehreren Partnern bekundet. Vom Dreier bis zum Gruppensex – dies sind die Länder, die man besuchen sollte, wenn man mehr als "zwei zum Tango" braucht, schreibt "Fodors". Australien ist auch das Land mit den meisten Nutzern, die Interesse daran haben, sich in der freien Natur auszutoben. Gemeinsam mit Neuseeland, dem UK, den USA und Kanada führt Down Under diese Liste an. Ein Tipp des Reisemagazins: "Achten Sie nur darauf, neben dem Gleitmittel auch Sonnencreme einzupacken."

Beste Stadt für Grindr: Thessaloniki, Griechenland

Die Bewohner der griechischen Stadt sind laut den Daten von Grindr besonders starke Nutzer der Dating-App. Dicht darauf folgen Mailand (Italien), Rom (Italien), Turin (Italien) und Berlin (Deutschland).

Bestes Reiseziel für die Erkundung offener Beziehungen: Südkorea

Südkorea hat die meisten App-Nutzerinnen und -Nutzer mit dem Tag "offene Beziehung". Getty Images

Egal, ob man bereits in einer offenen Beziehung lebt, eine beginnen möchte oder bereit ist, sich an einer anderen Beziehung zu beteiligen: Südkorea hat die meisten App-Nutzerinnen und -Nutzer mit dem Tag "offene Beziehung". Die zweitplatzierten Länder sind Nigeria, Pakistan, Malaysia und die Schweiz. Das ist allerdings überraschend: Denn zumindest in Pakistan wird Sex außerhalb der Ehe strafrechtlich verfolgt. "Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie ein Reiseziel für sexuelle Abenteuer wählen", rät "Fodors".

Bestes Reiseland für NSFW-Bilder: Norwegen

NSFW heißt "Not Suitable for Work". Damit sind vor allem erotische Inhalte gemeint, die man sich besser nicht am Arbeitsplatz ansieht. Besonders beliebt sind solche "unziemlichen" Bilder und Videos in Norwegen, den USA, in Kanada, Finnland und Australien.

Bestes Land für Fußfetischisten: Italien

Nackte Füße scheinen vor allem die Italiener anzutörnen. Imago/Erwin Wodicka

Weltweit sei der Fußfetisch der beliebteste aller sexuellen Fetische, heißt es bei "Fodors". Vor allem Italiener scheinen sich mehr für Füße zu interessieren als andere Nationalitäten. Einer Studie zufolge haben fünf Prozent der Menschen weltweit einen Fußfetisch, bis zu 15 Prozent der Menschen haben schon einmal in ihrem Leben über Füße fantasiert. Auch in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA gibt es einen hohen Prozentsatz an Fußfetischisten auf Grindr. Wenn wir schon bei den beliebten Fetischen sind: Die meisten "Furries", Menschen die sich gerne als pelzige Tiere verkleiden, findet man in den USA, Großbritannien und Kanada, solche mit einem Achselhöhlenfetisch in Deutschland, Frankreich, Brasilien und Marokko.

Bestes Land für Lederliebhaber: Niederlande

Die Niederlande haben beim Thema "Leder" die Nase vorn. EPA/CLEMENS BILAN

Geschirre, Peitschen, Ketten ... diese Spielart des BDSM ist weltweit sehr beliebt. Aber die Niederlande haben die Nase vorn. Allein in Amsterdam gibt es eine große Szene, hat "Fodors" recherchiert, etwa Club Church, The Cookoo's Nest, The Web, Sameplace und Dirty Dick's, wo sich offenbar alles um Leder dreht. Auf den weiteren Plätzen folgen Belgien, Panama, die Schweiz und das Vereinigte Königreich.

Bestes Land für nichtpenetrative Beziehungen: Singapur

Geringes Risiko, hohe Belohnung. Nichtpenetrierende Kontakte können alles umfassen, vom Rummachen bis zum Geschlechtsverkehr, heißt es bei "Fodors". Sex ist in der singapurischen Kultur nach wie vor weitgehend tabu, obwohl Prostitution in dem asiatischen Stadtstaat halbwegs legal ist. Dies könnte ein Grund dafür sein, warum Singapur auf dieser Liste so weit oben steht. Die Philippinen, China, Kenia und Neuseeland stehen ebenfalls weit oben auf der Liste der "nichtpenetrativen Reiseziele". Sexspielzeug kann mit oder ohne Penetration eingesetzt werden. Neuseeland, Australien, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Kanada stehen am meisten auf Sexspielzeug, zumindest wenn man die Tags auf Grindr betrachtet.

Bestes Land für verspielte Reisende insgesamt: Australien

"Manchmal wissen wir vielleicht nicht genau, was wir wollen. Aber wir wollen uns unsere Optionen offenhalten", befindet "Fodors" und fragt: "Welches Land wurde immer und immer wieder in den Listen der Fetisch-, Perversions- und Sexualitäts-Apps aufgeführt?" Die Antwort: Australien. Wenn es um sexuelle Befreiung und Interessenvielfalt geht, seien die Australier unangefochten die Größten. Mit einer lebendigen Hostelkultur, vielen dichtgedrängten Großstädten, die zum Kennenlernen einladen, und einem Wetter, das für Ausflüge in die Natur bestens geeignet ist, ist Australien der perfekte Ort für alle Reisenden, die Stempel in ihrem erotischen Reisepass sammeln wollen. Australien steht auch in Bezug auf die Rechte und die Akzeptanz von LGBTIQ sehr hoch im Kurs.

Lobende Erwähnungen

"Vanilla Sex" ist in Großbritannien angesagt. Getty Images/iStockphoto

Wer nach dem guten alten Blümchensex oder "Vanilla Sex" sucht, sollte sich im UK umsehen, die Einwohnerinnen und Einwohner des Vereinigten Königreichs tun das auch, wie die Daten zeigen. Personen, die sich selbst am häufigsten als "Bottoms" bezeichnen, sind in Südkorea, Japan und Vietnam zu finden. Das macht diese Reiseziele perfekt für "Tops". Umgekehrt haben Trinidad und Tobago, Kenia und Myanmar den höchsten Prozentsatz an "Tops", die ein "Bottom" suchen. Fans von "50 Shades of Grey" werden sich freuen zu hören, dass die Länder mit den meisten "Submissive"-Tags Venezuela, Bolivien und Costa Rica sind. (red, 15.2.2024)