Wien - Am 15. September 1996 moderierte Elmar Oberhauser die erste Ausgabe, am Sonntag, 18. Februar 2024, steht bereits die 1000. Sendung auf dem Programm: Das ORF-Sportformat "Sport am Sonntag" feiert Jubiläum - mit Gästen der ersten Ausgabe. Schwimmerin Mirna Jukić und Fußballer Toni Polster sind zu Gast.

In der ersten Sendung "Sport am Sonntag": Elmar Oberhauser mit seinen Gästen Hans Krankl und Toni Polster (Hintergrund). ORF

Seit dem Start im Jahr 1996 haben elf Moderatorinnen und Moderatoren "Sport am Sonntag" präsentiert. Neben Oberhauser waren das noch Erich Götzinger, Wolfram Pirchner, Michael Knöppel, Rainer Pariasek, Oliver Polzer, Ernst Hausleitner, Boris Kastner-Jirka, Bernhard Stöhr, Alina Zellhofer und Karoline Rath-Zobernig. Die Jubiläumsausgabe moderiert Karoline Rath-Zobernig.

Am Sonntag erwartet die Zuseherinnen und Zuseher ein "Rückblick auf die emotionalsten Momente, die witzigsten Sager, die aufregendsten Geschichten und die größten Sport-Stars im Studio", teilte der ORF in einer Aussendung mit. Weiters geht es in der Sendung am 18. Februar auch um Skibergsteigen. Zu Gast sind dazu Johanna Hiemer und Paul Verbnjak. (red, 15.2.2024)