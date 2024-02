Ein Asteroid könnte einen Sonnenschirm im All in der richtigen Position halten, um einen Teil der Sonnenstrahlung zu reflektieren, der sonst auf die Erde treffen würde, schlagen Forschende der Universität Hawaii vor. Brooks Bays/UH Institute for Astronomy

Die Idee, die die Forschenden rund den Physiker Yoram Rozen am Asher Space Research Institute in Israel umsetzen wollen, klingt eher nach Science-Fiction als von dieser Welt: Sie wollen einen gigantischen Sonnenschirm ins All senden, der einen Teil der Sonnenstrahlung abblocken soll, um damit die Erde zu kühlen.

Rund 2,5 Millionen Quadratkilometer müsste dieser Schirm groß sein, um genug Sonneneinstrahlung zu reflektieren, um die durch den Klimawandel wärmer werdende Erde ausreichend zu kühlen. Das entspricht ungefähr der gemeinsamen Fläche von Deutschland, Frankreich, Spanien, Polen und Schweden. Mindestens 2,5 Millionen Tonnen würde so ein künstlicher Sonnenschirm wiegen.

Das ist viel zu viel, um ihn in einem Stück ins All zu schicken, weshalb laut Forschenden zunächst eine Reihe kleinerer Schilde losgesandt werden könnten. Diese sollen das Sonnenlicht auch nicht komplett abblocken, sondern es eher zerstreuen. Um das zu testen, soll innerhalb der nächsten drei Jahre ein erster, rund neun Quadratmeter großer Prototyp um zehn bis 20 Millionen Euro gebaut werden.

Aufbau des Sonnenschildes

So stellen sich die israelischen Forschenden die Installation des Sonnenschildes im Weltall vor. TaijhTV

1,5 Grad Kühlung

Die israelischen Forschenden sind nicht die einzigen, die an künstlichen Sonnenschilden arbeiten. Erst im vergangenen Jahr schlugen Forschende der Universität Hawaii vor, einen großen Sonnenschild an einem modifizierten Asteroiden zu befestigen, der als Gegengewicht fungieren soll, um den Sonnenschild an Ort und Stelle zu halten.

Die Idee: Würde es gelingen, mit solchen Sonnenschilden lediglich 1,7 Prozent der Sonnenstrahlung zu reflektieren, könnte das die Erde laut Forschenden innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit um circa 1,5 Grad Celsius kühlen. Das würde der Erderwärmung, die derzeit bei plus 1,2 Grad im Vergleich zu vor der Industrialisierung liegt, stark entgegenwirken und könnte möglicherweise gefährliche Kipppunkte verhindern, so die Hoffnung.

Sogenanntes solares Geoengineering wird bereits seit vielen Jahren als eine Maßnahme zur Bekämpfung der Erderwärmung diskutiert – wenn auch allen voran in kleineren wissenschaftlichen Kreisen. Denn bisher galten derartige Eingriffe – ebenso wie viele andere Geoengineering-Ideen – als unrealistisch und zu riskant.

Klima stabilisieren

Je mehr sich die Erdatmosphäre erwärmt, desto mehr geraten die Ideen aber nun in das Blickfeld von Forschenden und Politikern. Mehrere Berichte der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments, der US-amerikanischen Regierung sowie der Vereinten Nationen befassten sich in jüngster Zeit mit solarem Geoengineering. Der Grund: Der Welt gelingt es derzeit nicht, die Emissionen schnell genug zu reduzieren. Derartige Maßnahmen könnten laut Befürwortern helfen, das Klima auf der Erde vorübergehend zu stabilisieren, bis auch die Emissionen weit genug sinken.

Circa 1,7 Prozent der Sonnenstrahlung müsste ein Sonnenschild reflektieren, um die Temperatur auf der Erde um 1,5 Grad Celsius zu senken. IMAGO/Pond5 Images

Bisherige Ideen zu Sonnenschilden schlugen vor, diese so im Weltall zu positionieren, dass sie sich in einem Gleichgewicht befinden zwischen der Erdanziehungskraft und dem Strahlungsdruck, der von der Sonne ausgeht. Damit ein Schild zwischen diesen beiden Kräften in Position bleibt, muss es jedoch schwer genug sein, was viele Projekte vor bisher unüberwindbare Herausforderungen stellte.

Es ist einer der Gründe, weshalb die Forschenden in Hawaii den Asteroiden als Gegengewicht vorschlugen, der Richtung Sonne zeigt. Dadurch soll sich das Gewicht des Sonnenschilds um 99 Prozent auf 35.000 Tonnen reduzieren lassen – wodurch er leicht genug wäre, um ihn mit Raketen ins All zu transportieren.

Risiko durch Kollisionen

Allerdings stehen solche Projekte noch immer vor einigen Herausforderungen. Die Kosten für derartige Schilde wären gewaltig, ebenso die Zeit, bis sie sich wirklich umsetzen ließen, schreiben Forschende. Angesichts des rasant voranschreitenden Klimawandels bleibe womöglich nicht genug Zeit, sich auf solche Projekte zu konzentrieren.

Würde der Sonnenschild beispielsweise durch eine Kollision mit Asteroiden zerstört werden, könnte das zu einer plötzlichen Erwärmung der Erde mit möglicherweise dramatischen Folgen führen. Um plötzliche Veränderungen nach eine Entfernung der Sonnenschilde zu vermeiden, müssten diese laut Forschenden über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte im All gehalten werden – mit den damit einhergehenden Kosten und Risiken. Es wäre eine Maßnahme, von der die Menschheit so schnell nicht wieder loskommen würde.

Schwefeldioxid in Stratosphäre

Einige Forschenden arbeiten deshalb an Alternativen, die Sonnenlicht nicht im Weltall, sondern in der Erdatmosphäre reflektieren sollen. Dass sich der sogenannte Albedo-Effekt der Erde vorübergehend erhöhen lässt, haben bereits Vulkanausbrüche in der Vergangenheit gezeigt. Die Schwefeldioxid-Gase, die die Vulkane in die Stratosphäre blasen, reflektieren Sonnenlicht und führten damit mehrmals in der Vergangenheit zu einer vorübergehenden Abkühlung der Erde.

Eine Idee sieht deshalb vor, mithilfe von Flugzeugen solche Partikel künstlich in der Atmosphäre zu verstreuen. Laut Forschenden könnte mit einer ausreichend großen Menge solcher Aerosole die Erderwärmung theoretisch kompensiert werden. Allerdings nur theoretisch: Ein japanisches Forscherteam kam zu dem Ergebnis, dass täglich 6.700 Flugzeuge Schwefeldioxid in der Stratosphäre verteilen müssten, um das globale Klima um ein Grad Celsius zu senken. Zum Vergleich: Am Flughafen Wien starten und landen pro Tag in etwa 600 Flugzeuge.

Unangenehmer Nebeneffekt: Statt strahlend blau könnte der Himmel dann eher milchig aussehen, die Niederschläge könnten weltweit abnehmen und die Luftströmungen in der Atmosphäre könnten sich verändern. Würde eine solche Maßnahme, ebenso wie bei den Sonnenschilden, abrupt beendet werden, hätte das wahrscheinlich ebenfalls eine plötzliche Erwärmung der Erde zur Folge, warnen Wissenschafter.

Im April 2022 ließ der Unternehmer Luke Iseman vom US-Start-up Make Sunsets zwei Ballone im Norden Mexikos steigen, in denen sich Schwefeldioxid befand. Damit wollte er dessen Effekt testen, die Atmosphäre zu kühlen. Die nicht genehmigte Aktion führte dazu, dass Mexiko beschloss, solares Geoengineering und alle weiteren diesbezüglichen Versuche zu verbieten. via REUTERS/LUKE ISEMAN

"Inakzeptables Risiko"

Die EU-Kommission kam in einem Bericht zu dem Thema zu dem Ergebnis, dass es mehr Forschung zu solarem Geoengineering brauche. Solche Eingriffe stellen nach derzeitigem Wissensstand ein "inakzeptables Risiko für die Menschen und die Umwelt" dar. Die Effekte auf das regionale Klima und Wetter, Pflanzenwachstum oder die Sonnenstromproduktion seien noch nicht ausreichend bekannt.

Viele befürchten zudem, dass solares Geoengineering als Ausrede von Staaten genutzt werden könnte, Emissionen nicht weiter zu reduzieren. Schließlich ändert solares Geoengineering nichts an der Grundursache für den Klimawandel: einer zu hohen Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Die Versauerung der Meere würde beispielsweise trotz Sonnenschilden oder anderen Geoengineering-Maßnahmen weitergehen.

Riskante Wetten

Nicht zuletzt gibt es ein weiteres Risiko: Was, wenn solares Geoengineering bald auch für einzelne stark vom Klimawandel betroffene Staaten leistbar und umsetzbar würde? Diese könnten große Mengen an Schwefeldioxid in die Stratosphäre blasen oder ein Sonnenschild im All installieren, dessen potenziell negative Konsequenzen auch für viele andere Staaten spürbar wären. Expertinnen und Experten fordern deshalb, möglichst viele Staaten in die Erforschung und Entwicklung von solarem Geoengineering einzubinden.

Für viele Inselstaaten, die schon heute stark vom Klimawandel und dem dadurch ansteigenden Meeresspiegel bedroht sind, scheint es jedoch nur die Wahl zwischen zwei riskanten Wetten zu geben: darauf zu vertrauen, dass die Welt es schafft, rechtzeitig ausreichend Emissionen zu reduzieren. Oder doch noch mit Geoengineering die Erde zu kühlen, ohne sie dabei gleichzeitig zu zerstören. (Jakob Pallinger, 18.2.2024)