Zur Abwechslung sorgt in einem Verfahren gegen den um den Wiedereinzug ins Weiße Haus wahlkämpfenden Donald Trump nicht dieser selbst für Aufregung, sondern die damit befasste Staatsanwaltschaft. Im Rampenlicht steht an diesem Donnerstag nämlich in Atlanta, Georgia, Bezirksstaatsanwältin Fani Willis. Sie war es, die im vergangenen August die vierte strafrechtliche Anklage gegen den Ex-Präsidenten bekanntgab.

Die Staatsanwaltschaft von Georgia – vertreten durch Fani Willis (links) und Nathan Wade – steht unter Druck. REUTERS/ELIJAH NOUVELAGE

Es ging um jenen mittlerweile medial bestens bekannten Fall, in dem Trump mutmaßlich versucht haben soll, das Wahlergebnis vom November 2020 im südlichen Bundesstaat Georgia umzudrehen, indem dafür nötige 11.780 Stimmen "gefunden" werden sollten. Dies sollte der Innenminister des Bundestaates, der republikanische Parteifreund Brad Raffensperger, für Trump erledigen. Wie wir wissen: Daraus wurde nichts – und Willis wurde dieser Fall von der Staatsanwaltschaft zugeteilt.

Der Prozess, in dem Trump nach Vorschlag von Willis nach mehrjährigen Ermittlungen versuchter Wahlbetrug und die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen werden, hat seit jeher für Aufregung gesorgt – gilt er doch potenziell als große Gefahr für Trumps weitere politische Pläne.

(Unlautere) Beziehung

Doch nicht Trump, sondern Willis ist nun in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit geraten, weil kürzlich ihre Beziehung zu Nathan Wade, einem der drei in der Causa beschäftigten Sonderstaatsanwälte, bekannt wurde. Auch wenn der Umstand de jure nicht aus Prinzip problematisch ist: Für Trumps Anwälte-Team ist das sehr wohl der Fall; es wirft Willis einen Interessenkonflikt vor, und es fordert, dass der Fall einer anderen Staatsanwältin oder einem anderen Staatsanwalt übertragen wird.

Doch nicht nur eine – erst zu beweisende – Unvereinbarkeit sei gegeben, so die Trump-Anwälte: Willis und Wade hätten "erheblich" von der medial stark präsenten Causa profitiert, sich sogar gezielt daran "bereichert", heißt es in den beim Gericht in Atlanta dazu eingereichten Unterlagen. Willis weist laut US-Medienberichten alle Vorwürfe zurück und hat wiederholt von "rassistisch motivierten Manövern" Trumps gesprochen. Bei einer Anhörung an diesem Donnerstag sollte sie Gelegenheit haben, ihre Position vor Gericht zu erläutern. (red, 15.2.2024)