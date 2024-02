Mit einem Handgriff ist es geschehen und das Fenster gekippt. Keine große Sache in Ländern wie Österreich und Deutschland – anderswo kennt man diese Kippfunktion aber gar nicht.

Nicht ganz zu, nicht ganz offen – Kippen ist ein guter Kompromiss. Getty Images/iStockphoto

Angeblich ist diese Funktion in den USA derartig unbekannt, dass manche amerikanischen Austauschstudierenden bei Orientierungsveranstaltungen in Österreich gleich einmal vorgezeigt bekommen, wie dieses teilweise Öffnen des Fensters funktioniert. Vielleicht auch, um den schrecklichen Moment zu vermeiden, in dem das Fenster durch einen falschen Handgriff fast vollständig ausgehängt wird.

Daher trenden in schöner Regelmäßigkeit Videos auf Tiktok, in denen Amerikanerinnen und Amerikaner die simple Tatsache, dass Fenster gekippt oder einfach nur geöffnet werden können, bejubeln. "Wir haben keine Griffe auf unseren Fenstern", heißt es da an einer Stelle. Möglicherweise ist das eine Erklärung dafür, dass das in Deutschland und Österreich beliebte Querlüften, bei dem alle Fenster für einen kurzen Zeitraum aufgerissen werden, um die Luftfeuchtigkeit zu senken, anderswo völlig unbekannt ist. Über diese "Obsession" gab es im "Guardian" vor einigen Jahren bereits einen Artikel.

Und auch "the rolladens", also der simple Sonnenschutz an Fenstern, mit dem die Wohnung verdunkelt wird, sorgen für Erstaunen – besonders der Moment, in dem sich die Lamellen vollständig schließen und es im Raum wie durch Zauberhand dunkel wird. "How did that happen?", fragt ein Tiktoker. "That is so fire", ein anderer. Und wieder andere jubeln über "german engineering" und die "futuristic vibes", die die guten alten Jalousien ausstrahlen.

"Ich bin gespannt, wie die auf die automatische Variante reagieren", lautet einer der Kommentare unter dem Video. Die Fortsetzung wird vermutlich nicht lange auf sich warten lassen. (zof, 16.2.2024)