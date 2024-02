19.40 REPORTAGE

Re: Die Retter von Biber und Sumpfschildkröte Die Biologen Kathrin Theissinger und Jean-Yves Georges setzen sich dafür ein, dass die Europäische Sumpfschildkröte am Oberrhein wieder heimisch wird. Ihr Ziel ist nicht nur, die Tierart wieder anzusiedeln, sondern auch die Wiederherstellung ihrer Lebensräume. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIEGSFILM

1917 (GB/USA 2019, Sam Mendes) Ein Tag während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1917: Zwei britische Unteroffiziere (Dean-Charles Chapman und George MacKay) sollen als Meldegänger an der Westfront in einer waghalsigen Aktion einen dringenden Befehl an die vorderste Linie bringen, um ein Massaker zu verhindern. Von Sam Mendes als immersives Überwältigungskino so inszeniert, dass der Film wirkt, als sei er in einer einzigen langen Einstellung gedreht worden. Bis 22.30, RTL 2

20.15 MUSIKKOMÖDIE

Mamma Mia! (USA 2008, Phyllida Lloyd) Die Handlung um die Hochzeit der Tochter und deren Vatersuche unter den Ex-Lovern der Mutter ist ebenso bekannt wie die Ingredienzien: Abba-Songs! Amanda Seyfried und Meryl Streep! Griechenland! Fakt bleibt, dass die Filmversion von Mamma Mia! ein großartiges Feelgood-Movie ist. Bis 22.20, RTL Super

Am 13. Juni 1980 beehrte Reggae-Legende Bob Marley die Westfalenhalle in Dortmund mit seiner Band The Wailers – zu sehen um 0.05 Uhr auf Arte. Foto: WDR / Manfred Becker

21.45 MUSIKDOKUS

Marley (USA 2012, Kevin Macdonald) Bis heute gilt Bob Marley als Inbegriff der Reggae-Musik. Kevin Macdonalds mit Konzertausschnitten und Interviews gespickter Dokumentarfilm liefert keine Hagiografie des ersten Superstars eines Entwicklungslandes, sondern zeichnet ein vielschichtiges Porträt einer ambivalenten Persönlichkeit. Ab 0.05 ist Bob Marley and The Wailers, der Mitschnitt eines Auftritts 1980 in der Dortmunder Westfalenhalle, zu sehen. Bis 1.05, Arte

22.50 WESTERN

Zwölf Uhr mittags (High Noon, USA 1952, Fred Zinnemann) Ein Mann (Gary Cooper) allein auf leergefegter Straße bei dem Versuch, sich selbst treu zu bleiben – auch dann noch, wenn alle anderen das Weite suchen. Mit Grace Kelly als geprüfter Ehefrau und der Oscar-prämierten Filmmusik Dimitri Tiomkins (Do not Forsake Me, Oh my Darlin’) schuf Fred Zinnemann einen oft variierten Archetypus des Western. Bis 0.10, BR

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Der Duft des Kaffees – Genuss und Rebellion Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Kaffeebohne, die eigentlich ein Kirschkern ist, von ihren Anfängen in Äthiopien über Arabien bis Wien. Bis 23.50, ORF 2

0.00 THRILLER

Verblendung (The Girl with the Dragon Tattoo, USA/S/N 2011, David Fincher) Der Industrielle Vanger (Christopher Plummer) heuert den Journalisten Mikael Blomkvist (Daniel Craig) an, um den Verbleib seiner verschwundenen Nichte zu klären. Ihm zur Seite steht Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara). David Finchers US-Remake des Stieg-Larsson-Bestsellers. Bis 2.30, ORF 1