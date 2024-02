Lahmer Aschermittwoch in der "ZiB 2", WKStA legt Anzeige gegen "Falter"-Chefredakteur Klenk zurück, zwei Drittel der Titelgeschichten in Tageszeitungen schreiben Männer, Serienreif-Podcast über das große Geschäft mit den Serien, neue ProSieben-Show mit Heidi Klum

Hier kommen die Mediennews von heute:

Streaming vs. TV: Die nächste Schlacht im Streamingkrieg - Streaminganbieter stellen sich breiter auf. Sie bieten Filme, Serien, Reality, haben Werbung und neuerdings Livesport. Sind Streamer die neuen TV-Sender?

Frage und Antwort: Warum Netflix auf Wrestling setzt - Fünf Milliarden Dollar zahlt Netflix für die Rechte an der beliebten Wrestling-Liga WWE und steigt damit ins große Geschäft mit Sportlizenzen ein. Warum macht Netflix das?

Volle Kanne: Die Wrestler Jack Knudsen 'Effy'. Foto: AFP/OLI SCARFF

Anonym: WKStA legt Anzeige gegen "Falter"-Chefredakteur Klenk zurück - Es gibt kein Ermittlungsverfahren. Dem "Falter" und Klenk wurde vorgeworfen, die Stadt Wien und die Arbeiterkammer für positive Berichterstattung bestochen zu haben

Analyse: Zwei Drittel der Titelgeschichten in Österreichs Tageszeitungen schreiben Männer - Mit der Schlagzeile, der wichtigsten Geschichte des Tages, präsentiert sich eine Printtageszeitung nach außen. Eine 15-wöchige Analyse zeigt: Rund 65 Prozent davon stammen aus männlicher Feder

Serienreif-Podcast: Inside Serie (2/2) - Das große Geschäft mit den Serien - Wer sind die großen Player am internationalen Markt? Wer entscheidet, was produziert wird? Und was kostet eigentlich eine Serienlizenz?

Donnerstagabend in ORF 2: War es ein Unfall oder ein Verbrechen? ORF-"Schauplatz" über vermisste Frauen - Julia Kovarik über ungelöste Fälle und die Suche nach Wahrheit und Gewissheit – Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2

TV-Tagebuch: Lahmer politischer Aschermittwoch: Politikberater Hofer in der "ZiB 2" - Kickl trank Wasser, Babler beschwor Einheit, Nehammer staatstragend. Thomas Hofer vermutet "gravierendes Problem in der österreichischen Innenpolitik"

Pressefreiheit: Zahl der getöteten Journalisten auf höchstem Stand seit Jahren - Insgesamt wurden 2023 weltweit 99 Medienschaffende getötet - Mehr als drei Viertel davon aufgrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas

TV-Tagebuch: Barbara Stöckl und Konrad Paul Liessmann im "Club 2" der Philosophie - Mittwochnacht diskutierte man auf ORF 2 in belesener Runde über Liebe, Rache, Hass und die großen Themen unserer Gegenwart

"Biester" in Villa und Gemeindebau: Vor dem linearen Start der ORF-Serie - Zu sehen ab Montag in ORF 1. Die von Uli Brée geschriebene und von Mirjam Unger und Andreas Kopriva umgesetzte Serie setzt auf soziale Kontraste und spritzige Dialoge

Pläne: ProSieben entwickelt neue Show mit Heidi Klum - "Wir glauben, dass die Zuschauer Lust haben, mehr Heidi Klum auf ProSieben zu erleben", sagt Senderchef Hiller

Switchlist: "Sture Böcke", "Casino Royale", "Arrival", "Eco", "Hafen ohne Gnade" - TV-Hinweise für Donnerstagabend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.