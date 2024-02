Stimmen (via ServusTV)

Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Torschütze): "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, am Ende auch die nötigen Tore gemacht. Wir haben Gas gegeben, nie aufgehört, auch nach dem 1:1. Jetzt ist Halbzeit, in einer Woche in Bratislava müssen wir noch einmal alles geben. Im Fußball kann alles passieren, wir wollen nicht, dass Slovan zurück ins Spiel kommt."

Mika Biereth (Sturm-Torschütze): "So früh zu treffen war natürlich gut für mich und die Mannschaft. Wir haben weiter gedrückt und uns mit dem 4:1 eine gute Ausgangsposition verschafft. Wir wollen auch im Rückspiel professionell auftreten und natürlich den Aufstieg fixieren."

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "In der zweiten Halbzeit war es ein Topspiel von uns. Wir mussten defensiv ein paar Korrekturen vornehmen. Dann haben wir nahezu gar nichts mehr zugelassen und haben noch zwei Tore nachgelegt. In der ersten Halbzeit war es ein Spektakel, die zwei Situationen vor unserem Tor hätten wir uns sparen können. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist es auch in dieser Höhe verdient. Ich denke, so leicht wie es in der letzten Viertelstunde war, wird es nächsten Donnerstag nicht werden. Wie gut sie sein können, haben wir in der ersten Viertelstunde gesehen. Wir sollten uns nicht zu sicher sein, müssen das Rückspiel mit vollster Konzentration angehen. Wir wollen auch dort gewinnen."

