Frage: Aus welchen Gründen fasten Menschen?

Antwort: Sich bewusst für eine gewisse Zeit des Essens zu enthalten kann viele Ursachen haben. In der Vergangenheit stand wohl vor allem das religiös, spirituell oder weltanschaulich begründete Fasten im Vordergrund: Manche Menschen entsagen gewissen Speisen oder jeglicher Nahrungsaufnahme, weil es die Tradition oder ein gottgefälliger Lebenswandel gebietet oder weil es sich in Zeiten der Trauer so eingebürgert hat. Auch auf das Fasten als psychische Kur schwören einige, etwa zur Vorbereitung auf eine Aufgabe und Fokussierungshilfe. Mittlerweile ist Fasten jedoch vor allem ein Livestyle oder therapeutisch motiviert: Die Nahrungsaufnahme wird – häufig auch nur beschränkt auf gewisse Nahrungsmittel – eingestellt, um abzunehmen, zu entschlacken oder um generell gesünder zu leben.

Frage: Wie gesund ist Fasten wirklich?

Antwort: Eine allgemeine Antwort ist schwierig, zu sehr hängen die Folgen des Verzichts von der körperlichen Konstitution, dem Alter und der medizinischen Vorgeschichte der Fastenden ab. Grundsätzlich aber sieht die Wissenschaft das Fasten durchaus positiv. Viele Studien – großteils freilich an Tieren – unterstreichen mittlerweile den gesundheitlichen Nutzen, den das vorübergehende Hungern haben kann. Ein Beispiel dafür liefert dieser Tage der britische Premierminister Rishi Sunak. Dieser soll nämlich einmal pro Woche für 36 Stunden am Stück auf jegliche Nahrung verzichten: Von Sonntagabend bis Dienstagfrüh gibt es nur Wasser, Tee oder schwarzen Kaffee. Im Grund ist dies eine etwas strengere Variante des Intervallfastens, auf das viele Mediziner große Stücke halten.

Mit Aschermittwoch hat die im Christentum gebräuchliche Fastenzeit begonnen. Spencer Platt/ Getty Images

Frage: Was ist nun beim Fasten im Körper los?

Antwort: Viele Untersuchungen weisen darauf hin, dass ab einem gewissen Moment des Hungerns (bei einigen früher, bei anderen später) die sogenannte Autophagie einen Gang höher schaltet. Bei dem körpereigenen Recyclingprozess wird zellulärer Müll abgebaut und wiederverwertet, Zellen werden repariert und mit Energie versorgt. Von Zell- und Tiermodellen weiß man, dass schon nach wenigen Stunden des Nahrungsverzichts die Autophagie-Raten in unterschiedlichen Organen deutlich zunehmen. Die meisten Forschenden vermuten jedoch, dass die Autophagie erst nach zwölf bis 14 Stunden so richtig losgeht, beim intermittierenden Fasten wäre man also schon mit dabei.

Frage: Und was ist mit dem Abnehmen?

Antwort: Auch das lässt sich durch Fasten bewerkstelligen: Nimmt man nichts zu sich, ist der Körper dazu gezwungen, auf die eigenen Reserven zurückzugreifen. Glykogen, die Speichervariante von Glukose oder Kohlenhydraten, wird angegriffen und schließlich aufgebraucht. Ist diese Grenze überschritten, beginnt der Körper, Fett zu verbrennen und sogenannte Ketone zu bilden. Diese speziellen Fettsäuremoleküle ersetzen Glukose als primäre Energiequelle und gewährleisten die Energieversorgung aller lebensnotwendigen Organsysteme. Der Prozess heißt Ketose. Darüber hinaus wird Ketonen eine besonders positive Wirkung auf die Nervenzellen – und damit unser Denkvermögen – nachgesagt.

Frage: Was geschieht, wenn man es übertreibt?



Antwort: Fasten ist nur innerhalb bestimmter Grenzen gesundheitsfördernd und auch nicht für jede und jeden heilsam. Kinder, sehr alte gebrechliche Menschen, schwangere oder stillende Frauen sollten lieber darauf verzichten. Potenzieller Verlust von Muskelmasse ist nur eine von zahlreichen weniger angenehmen Auswirkung von langem Fasten. Zum einen neigt man während der Hungerphasen auch zu körperlicher Inaktivität, schlicht, weil man das Gefühl hat, es fehlt einem die Energie für große Sprünge. Zum anderen aber – und das betrifft vor allem extreme Fastenperioden – beginnen wir, uns selbst abzubauen, wenn die Fettreserven aufgebraucht sind. In diesem "Hungermodus" nährt sich der Körper zur Energiegewinnung von Muskel- und Knochengewebe und lebenswichtigen Organen. Lebensbedrohlich wird es schließlich, wenn der Verlust des Knochenmarks eine gewisse Grenze überschritten hat. Man weiß von Hungerstreikenden, die nach 46 bis 73 Streiktagen starben.

Frage: Seit wann wird absichtlich gefastet?

Antwort: Der Brauch, absichtlich für längere oder kürzere Perioden nichts zu essen, ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Den größten Teil der Geschichte dürfte das Fasten keine gesundheitlich motivierte Angelegenheit gewesen sein. In einer Welt, in der das tägliche Brot für die meisten Menschen keine Selbstverständlichkeit war, musste der bewusste Verzicht auf verfügbare Nahrung eine besondere, meist spirituelle Bedeutung gehabt haben. So ist Fasten auch im Christentum tief verwurzelt und schon früh durch die Einflüsse des Judentums ein integraler Bestandteil des christlichen religiösen Lebens geworden.

Die nun angebrochene 40-tägige Fastenzeit vor Ostern hat ihren Ursprung in der Bibel. 40 Tage lang, so heißt es im Markusevangelium, habe Jesus fastend in der Wüste verbracht.



Dass es gerade 40 Tage waren, liegt wohl in der besonderen Bedeutung der Zahl 40 in alttestamentarischen Texten: Die Sintflut dauerte 40 Tage, Moses war 40 Tage auf dem Berg Sinai, und die Wanderung der Israeliten durch die Wüste ins "gelobte Land" hat 40 Jahre gedauert. Wer durchzählt, wird übrigens erkennen, dass zwischen Aschermittwoch und Ostern genau genommen mehr Tage liegen. Das liegt daran, dass die Sonntage nicht gezählt werden. (Thomas Bergmayr, 16.2.2024)